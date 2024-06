Az egyik felhasználó arról számolt be, hogy tulajdonképpen mindegy volt, milyen kedves szavakkal próbálta lenyugtatni az álbarátnőt, az minden próbálkozásánál válogatottan szarkasztikus sértéseket vágott a fejéhez. „Elbuktam. Egy egyszerű »Hogy érzed magad?« kérdésre is csak ez a válasz érkezett: »Ó, tehát most már érdekel, hogy vagyok?«, és úgy tűnt, minden kísérletem csak tovább fokozza a dühét.”

Az alkalmazás kritikusai szerint az AngryGF-en éppen ezért lenne még mit csiszolni. Az állandó negativitás ugyan valóban ellenpólust képez a cukormázas virtuális barátnős alkalmazásokkal szemben, de a folyamatos elutasítás és a lehetetlennek tűnő konfliktuskezelés egy idő után frusztrálóvá és dühítővé válik.

A kiinduló kérdés tehát itt is adott: az őrjöngéssel és a néha extrém szintre lépő paranoiás viselkedéssel megáldott robottal való folyamatos kommunikáció tényleg segíthet a valós kapcsolatok problémakezelésében, vagy éppen ellenkezőleg, csupán a kudarcélményt és a reménytelenséget vetíti előre?

***

