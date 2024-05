Tajvan nem számíthat Musk műholdjaira, így magának épít flottát

A szerző a Makronóm újságírója.

Óriási fejlesztésbe kezdett Tajvan, hogy kiépítse saját – a SpaceX Starlink-rendszerére hasonlító műholdhálózatát, hogy a sziget ne maradjon internet

nélkül, amennyiben Kína megtámadná és a tenger fenekén futó kábelhálózat megrongálásával megfosztaná alapvető kommunikációs rendszerétől. Jelenleg még kísérleti fejlesztési szakaszban jár a projekt, ám ha sikerül befejezni, az legalább akkora biztonsági fegyvertény lesz, mint a Starlink-rendszer működtetése Ukrajna felett.

A milliárdos több ezer műholdból álló internetszolgáltatója gyakorlatilag a világ bármely pontjára képes jelet sugározni, olyan helyekre is, ahol a földrajzi (vagy háborús) viszonyok nem teszik lehetővé a földi kiépítést.

Tajvan természetesen először Elon Musk ajtaján kopogtatott, ám az ahogy kinyílt, be is zárult előtte. Az elutasításnak szimplán üzleti okai voltak – számol be a CNN –, a SpaceX ugyanis ragaszkodott ahhoz, hogy a projekthez szükséges vegyesvállalatban többségi tulajdonos legyen. Az ilyen jellegű üzleti konstrukciót azonban tiltják a tajvani törvények, így a terv már az elején zsákutcába futott. Tajvan tehát elkezdte megvalósítani azt, ami az egyetlen lehetősége maradt a szorult helyzetben: egy saját műholdhálózat kiépítését.