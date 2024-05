Ideje Indiát komolyan venni

Nyitóképen: Felhőkarcolók Mumbaiban. Fotó: MTI / EPA / Divjakant Szolanki

Kecskés Bálint és Ladics Máté írása a Mandiner hetilapban.

Jóllehet már az 1990-es években az indiai gazdasági csodáról szóltak a jövendölések, és arra is lehetett számítani, hogy az ország rövid időn belül maga mögött hagyja Kínát, a valóságban egyik sem következett be. Ez idáig. Úgy tűnik, hogy a következő években India gazdasági és geopolitikai szerepe is számottevően megnő. Hazánk keleti nyitási politikájában ezért kiemelt figyelem jut Indiára.

Az Apple minden hetedik iPhone-ját Indiában gyártja”

A közelmúltban jó néhány stratégiai szövetség bomlott fel és jött létre meghatározó országok között. Az orosz–­ukrán konfliktus következtében a nyugati világ csökkenteni kezdte a függőségét Moszkvától, Kínával kapcsolatban pedig gazdasági értelemben kockázatmentesítési folyamat zajlik. A törésvonalak mentén tehát már kezdetét vette a globális gazdaság újrarendeződése, amiből a régiónk mellett az olyan meghatározó államok, mint India, sokat profitálhatnak.