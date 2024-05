Ezt várhatjuk az Apple-től a következő években

A szerző a Makronóm újságírója.

A társaság csütörtökön tette közzé első negyedéves jelentését, amelyből kiderült, hogy az iPhone-eladások visszaesése miatt csökkent a vállalat összbevétele. A számok azért így is meghaladták a piaci várakozásokat, és az Apple részvényei a zárás utáni kereskedésben emelkedtek, amiben közrejátszott, hogy a cég rekordösszegű részvény-visszavásárlási programot jelentett be.

A vállalat 90,8 milliárd dolláros bevételről számolt be, ami ugyan 4 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest, azonban felülmúlta a 90,1 milliárd dolláros várt eredményt.

A társaság részvényenként 0,25 dolláros készpénzosztalékot hirdetett, ami 4 százalékos növekedés. Az iPhone-ból származó bevétele 45,96 milliárd dollárra tehető, ami 10 százalékkal alacsonyabb a tavalyi év azonos időszakához képest – a Wall Street becslése 46 milliárd volt. Arról is beszámoltak, hogy a cég igazgatótanácsa 110 milliárd dolláros részvény-visszavásárlást engedélyezett.

Az Apple papírjainak az árfolyama is csökkent az elmúlt hónapokban. Ez részvényenként 170 dollár körül ingadozik, ami elmarad a tavaly decemberben elért 199 dollár körüli történelmi csúcsától.

Viszont a részvények az eredménybeszámolót megelőző napokban emelkedtek, miután a Bernstein egyik pénzügyi elemzője felértékelte azokat, és azt jósolta, hogy felül fogják múlni a jelenlegi piaci várakozásokat, így vásárlásra ajánlotta az almás cég papírjait.

Megelőzte a Samsungot, de ez nem tartott sokáig

Az Apple tavaly év végén megszerezte a globális piaci részesedés mintegy 20 százalékát, ezzel pedig letaszította a Samsungot a világ legnagyobb okostelefon-szolgáltatójának trónjáról. Az amerikai cég készülékeinek a kiszállításai azonban az idei első negyedévben csökkentek, mivel a kínai versenytársak – például a Huawei – egyre népszerűbbek. A trónfosztás nem volt hosszú életű: a Samsung 2024 első hónapjaiban újra visszaállt a dobogó legfelső fokára.

Az eredménybeszámolót bemutató eseményen Tim Cook, az Apple pénzügyi igazgatója több kérdést is megválaszolt a vállalat kínai teljesítményével kapcsolatban. Elmondása szerint az országban csökkent a kereslet, bár a negyedéves jelentésből kiderült, hogy a helyzet kevésbé vészes, mint ahogyan attól sok befektető félt.

Cook azt is elmondta, hogy az Apple a következő negyedévben „jelentős beruházásokra” készül a generatív mesterséges intelligencia terén. Korábbi cikkünkből kiderül, hogy nem is akárhogyan támogatják a fejlődést:

a cég kifejezetten a Google munkatársait „gyűjti” a sikerhez.

A Financial Times több száz LinkedIn-profilt, valamint nyilvános álláshirdetéseket és kutatási dokumentumokat elemezve arra jutott, hogy az Apple nagy létszámbővítési hullámot indított az MI-csapatának bővítésére. Az iPhone-gyártó különösen a Google (korábbi) munkavállalóit vette célba: legalább 36 szakembert csábított el a riválisától 2018 óta.

Iparági bennfentesek szerint az amerikai vállalat a telefonjaiba szeretné beépíteni a generatív mesterséges intelligenciát. Hatalmas lépés lenne, ha sikerülne nekik a chatbotokat a telefon saját hardverén és szoftverén futtatni, megkerülve ezzel az adatközpontok szükségességét.

Mivel a cég több mint egy évtizede fejleszt MI-termékeket, például a Siri hangalapú asszisztensét, már régóta tisztában vannak a „neurális hálózatokban” rejlő lehetőségekkel, valamiért azonban nem igazán képesek túljutni az alapokon.

Mindezek ellenére Cook szerint jó úton haladnak. A cégvezér elmondta, hogy jelentős beruházással segítik a fejlesztéseket, emellett kiemelte az Apple környezetbarát működés iránti elkötelezettségét és optimistán nyilatkozott a vállalat hamarosan megjelenő termékeiről.

Van is mit újítani a cégnél. Amikor először mutatta be virtuális asszisztensét, a Sirit, akkor az úttörő technológiának számított. Különleges volt, hiszen beszélgethettünk vele, szinte emberként válaszolt a kérdéseinkre. Azonban az évek alatt nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, sőt többek között a Google Bard névre keresztelt, szintén beépített asszisztense már jóval többet tud nála.

A Bard YouTube-on elérhető bemutatójából kiderül, hogy mennyi mindenre képes a Google új technológiája: a Sirihez hasonlóan csak meg kell szólítani, és megannyi kérdésre választ kapunk, legyen az az aznapi időjárás vagy születésnapi ajándékötletek a barátainknak. A képességei messzemenően lekörözik az Apple megoldásáét, amely komplexebb kérdések esetén csak javasolja, hogy hol olvashatunk utána, vagyis az almás cég igencsak le van maradva ezen a téren.

Feláldozta a járműtervét a telefonok oltárán

Mint sok nagy technológiai vállalat az elmúlt évben, az Apple is jelentős számú alkalmazottat bocsátott el a különböző részlegeiből. Februárban például egy egy évtizedes, önvezető autó kifejlesztésével kapcsolatos projektet zárt le egyetlen tollvonással, és a bejelentést követően mintegy 600 dolgozót bocsátott el. A becslések szerint a Project Titan nevű kocsi fejlesztése nagyjából 10 milliárd dollárjukba került, ezért a projekt törlése után az Apple vezetői bejelentették, hogy több erőforrást szánnak a mesterségesintelligencia-projektekre.

A cég részéről eddig kevésbé nyilatkoztak a generatív mesterséges intelligenciával kapcsolatos terveikről, mint riválisaik, ám várhatóan még idén több információt megosztanak az új funkciókról.

Emellett megjelent az Apple Vision Pro virtuális- és kiterjesztettvalóság-headsete, amely az elején nagy népszerűségre tett szert, azonban a The Guardian szerint a vállalat két legutóbbi eredménybeszámolójából az derült ki, hogy a termék nem járul hozzá jelentősen a bevételeikhez.

A kormány is beleszól az Apple dolgaiba

A vállalat a következő hónapokban számos jogi csatározásba is belecsöppenhet, mivel több oldalról is támadják: miközben az EU-val a digitális piacokról szóló törvény miatt vitatkozik, és várakozik a versenyről, valamint a fogyasztókról szóló törvénytervezet brit elfogadására, addig az amerikai kormány is elindította ellene az évtized valószínűleg legnagyobb trösztellenes ügyét.

Szinte általános jelenség, hogy az iPhone-ok nem igazán kompatibilisek más gyártó eszközeivel, tehát ha egy Apple terméket használó felhasználó okosórát szeretne venni, valószínűleg ugyanezt a márkát választja. Így viszont nem egyszerű azok körében érvényesülni, akiknek már van valamilyen Apple készüléke. A vállalat szerint a korlátozásokra a felhasználói adatok védelme és a biztonság miatt van szükség.

Egy New Jersey-i beadvány szerint azonban a cég ezzel az indokkal csak takarózik. Érdekes ugyanis, hogy képes változtatni a hozzáállásán, ha az a pénzügyi és az üzleti érdekeinek előnyös.

Nemrégiben például a Google-lel kötött több milliárd dolláros megállapodást, azóta pedig az ő keresőmotorjuk az alapértelmezett az Apple eszközeiben

– érvelt az amerikai kormány.

Hogy ki nyer? A válaszra még nagyon sokat kell várnunk. Valószínűleg már az első ügy lezárása is esztendőkbe telik, és utána is évekig eltarthat, amíg a fellebbezések megszűnnek, főleg, ha az eljárás egészen a legfelsőbb bíróságig eljut. Még ha nyer is az Apple, akkor is milliókat költ a perköltségre.

Az európai hatóságok 1,8 milliárd eurós bírságot is kiszabtak a cégre az uniós trösztellenes szabályok megsértése miatt, azt állítva, hogy a vállalat az alkalmazásboltjában bevezetett szükségtelen korlátozásokkal akadályozta a versenyt más zenei streamingszolgáltatókkal szemben. A cég visszautasította az európai és az amerikai szabályozó hatóságok vádjait.

Úgy tűnik, az Apple végre kikacsint a komfortzónájából, és a továbbiakban nem tesz fel mindent a felhasználók márkahűségére. A mi dolgunk pedig az, hogy hátradőljünk, és várjuk, vajon tényleg nagyot robbant-e a vállalat a fejlesztés alatt álló mesterségesintelligencia-technológiájával.

