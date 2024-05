Ezért ne csak a fülünkre hagyatkozzunk

A szerző a Makronóm újságírója.

A brit közúti balesetek elemzése szerint a hibrid és elektromos autók nagyobb valószínűséggel ütik el a gyalogosokat, mint a benzin- vagy dízelüzemű járművek, különösen a városokban.

Az akkumulátoros autók 32 milliárd, illetve a benzines és dízelüzeműek 3 milliárd mérföldnyi útadatainak elemzéséből kiderült, hogy

az elektromos és hibrid kocsik kétszer nagyobb valószínűséggel ütnek el gyalogosokat, és háromszor nagyobb valószínűséggel teszik ezt városi területeken.

A kutatók szerint ebben több tényező is közrejátszik. Az elektromos autók vezetői általában fiatalabbak és kevésbé tapasztaltak, illetve Phil Edwards, a London School of Hygiene & Tropical Medicine epidemiológiai és statisztikai professzora is megerősítette, hogy ezek a járművek sokkal halkabbak is, így nehezebb őket hallani, különösen a zajos városokban. Hozzátette, az autóvezetőknek is sokkal körültekintőbbnek kell lenniük, a gyalogosok pedig hamarosan hozzászoknak a változásokhoz.

Emellett kiemelte, hogy a kormány feladata is enyhíteni ezeket a kockázatokat, mielőtt fokozatosan megszünteti a benzin- és dízelautók értékesítését.

Fontos a biztonság

Az Egyesült Királyságban a közúti közlekedési balesetek a gyermekek és fiatal felnőttek halálozásának elsőszámú oka – állítja a The Guardian.

az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériumának jelentése szerint 2017-ben az elektromos és hibrid autók 20 százalékkal nagyobb kockázatot jelentenek a gyalogosokra nézve, mint a benzin- és dízelüzeműek, és 50 százalékkal nagyobb a rizikó kanyarodás, tolatás, forgalomba való belépés és megállás során.

Edwards és kollégái a 2013 és 2017 közötti brit utazási és közúti baleseti adatokat vizsgálták. Az elemzésük 916 713 esetet tartalmazott, amelyek közül 120 197-ben gyalogos is érintett volt. Több mint 96 ezret autó vagy taxi ütött el.

Az utakon közlekedő járművek többsége benzines vagy dízelüzemű, így ezek okozták a gyalogosbalesetek háromnegyedét. Ugyanazon távolság megtétele esetén azonban az akkumulátoros autóknál gyakoribb volt az ilyen jellegű baleset. A Journal of Epidemiology and Community Health című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a gyalogosok átlagos éves baleseti aránya 100 m megtett kilométerre vetítve 5,16 volt az elektromos és hibrid autók esetében, míg a benzines és dízelüzeműeknél 2,4.

Fittyet hánynak a szabályokra

2019 júliusa óta minden Európában értékesített új hibrid és elektromos járművet fel kell szerelni akusztikus járműriasztó rendszerrel, amely hangot ad ki, ha az autó lassan halad, azonban több százezer elektromos gépkocsi közlekedik enélkül. Edwards szerint a kormánynak meg kellene vizsgálnia a már értékesített elektromos és hibrid járműveket, és utólagosan be kellene szereltetnie ezeket az eszközöket.

Nicola Christie, a UCL közlekedésbiztonsági professzora szerint

az elsődleges probléma, hogy az emberek a hangjuk alapján ítélik meg a járművek sebességét és helyzetét. A látássérültek esetén különösen hangsúlyos ez a probléma.

Edwards hozzátette, hogy nem a kisebb zaj az egyetlen gond. Az elektromos autók általában gyorsabban gyorsulnak és sokkal nehezebbek, ezáltal a fékútjuk is jóval nagyobb.

Kapcsolódó:

Címlapfotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre



További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.