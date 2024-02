Íme minden idők 15 legkelendőbb mobilja

A 2021-es adatok szerint a világon 7,1 milliárd mobiltelefont használt az emberiség. De melyek voltak minden idők legnépszerűbb modelljei? A választ a Visual Capitalist grafikája rejti.

A Nokia első helye borítékolható volt: annak ellenére, hogy a butatelefonok mellett már megjelentek az okos verziók, ráadásul az iPhone is felbukkant a színen, a fejlődő országok óriási piacán éveken keresztül tarolt a 1100-s modell, amely összesítésben minden idők legkelendőbb mobiltelefonja lett:

az idők folyamán összesen 250 millió darabot adtak el belőle, mielőtt 2009-ben leállították a gyártását.

A második helyezett szintén a Nokia, ezúttal a 1110-es modellel, amelyből 248 milliót adtak el.

Csak ezután robban be a mezőnybe az iPhone 6 és 6 Plus, 222 milliós eladási mutatóval – ezzel egyébként a minden idők legjobban fogyó okostelefonja cím tulajdonosa is lett. (A népszerűségét jól mutatja, hogy 2017-ben újra forgalomba hozták, ráadásul nyomottabb áron.)

A lista további részében már a Nokiák és az iPhone-ok csatáját láthatjuk, az első húszba egyedül a Samsung E1100-nak és a Motorola Razvr V3-nak sikerült bekerülnie a két gigász mellé.

Infografika: Visual Capitalist

Trónfosztás és új verseny

A Nokiánál aztán hirtelen múlt el a világ dicsősége. Képtelen volt kezelni az okostelefonokra való átállást, olyannyira, hogy szinte pillanatok alatt veszítette el a vezető helyét, és adta át helyét elsősorban a Samsungnak.

A Microsoft 2014-ben megvásárolta a Nokia mobiltelefon-üzletágát, hogy beindítsa saját Windows telefonját, ám a kísérlet csúfosan megbukott. A Nokia tulajdonképpen a süllyesztőben végezte, átengedve a terepet egy új, de szintén kétszereplős küzdelemnek.

Az Apple elképesztő energiát és pénzt ölt a mobilos szegmensbe:

2009-ben az iPhone-eladások mintegy 25 százalékkal járultak hozzá a cég bevételeihez, 2023-ra ez az arány a duplájára nőtt.

Ha az utóbbi esztendőket nézzük, egyértelmű a dominanciája: a tízes listán nyolc helyet iPhone-ok birtokolnak, igaz, a Samsung a Galaxy A13-asból két év (2022–2023) alatt 61 milliót tudott eladni, ezzel a második helyre futott be az iPhone 13 után, amelyből 86 milliót értékesítettek világszerte. (A 2023-as adatok csak a harmadik negyedévig állnak rendelkezésre.)

Az Apple egyértelműen vezet az Egyesült Államok piacán, ahol 52 százalékos a részesedése, ha azonban a globális egészet nézzük, ott a Samsung áll jobban 22 százalékos részesedéssel, szemben az amerikai vállalat 19 százalékával.

