KSH: Decemberben is növekedett a turizmus, visszatérnek a külföldi vendégek

Tavaly szeptember óta ismét emelkedik a reálbér értéke, ennek a hatása pedig visszaköszön a turizmusban,

de a decemberi melegebb időjárás is kedvező hatást gyakorolhatott a forgalomra. Az év utolsó hónapjának az adatai az óvatossági motívum oldódását is jelzik, kérdés, hogy ez a decemberi kiskereskedelmi adatokban is megjelenik-e majd. Ha igen, akkor a fogyasztás szempontjából az év vége erősebb lehetett, és ez az idei növekedésre vonatkozóan is kedvező. Hiába nőtt a szálláshelyeken a vendégéjszakák száma csupán 2,5 százalékkal a tavalyi év során,

a szállásdíjbevételeken ez a hatás kevéssé látszik meg, itt a növekedés mértéke 23,5 százalék volt.

Ez azt mutatja, hogy a szállásadók tavaly is jelentősen emelték az áraikat, és ez hozzájárulhatott a belföldi turizmus év eleji kedvezőtlenebb számaihoz.

Tavaly decemberben két térség (Pécs–Villány, illetve Tokaj és Nyíregyháza) kivételével mindenhol nőtt a vendégéjszakák száma, a legnagyobb mértékben a Bük–Sárvár régióban, illetve Budapesten, nagyságrendileg 20 százalékkal. Éves szinten ugyanakkor a vendégéjszakák száma, a külföldi vendégek koncentrációja miatt, csak a fővárosban bővült érdemi mértékben, 13,6 százalékkal, miközben a Bük–Sárvár vagy a Pécs–Villány régió szállásadói 10 százalék körüli visszaesést tapasztalhattak.

