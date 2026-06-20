Nyomor, szadizmus, nőgyűlölet – nagy csalódás az Eufória harmadik évada

Jól illusztrálja az Eufória jelentőségét, hogy annak ellenére lett az HBO egyik legfelkapottabb sorozata az elmúlt tíz évben, hogy enyhén szólva sem lehet szorgos munkatempóval vádolni a készítőket, vagy azzal, hogy a lehető leggyorsabban az összes bőrt le akarták volna húzni a történetről. A 2019-ben debütált első évad után 2022-ig kellett várni a folytatásra, majd újabb négy évet arra, hogy a harmadik – és egyben utolsó szezon – is a képernyőre kerüljön. És annak ellenére, hogy a jelenlegi médiazajban a fiatalok fókuszát nehéz megtartani a folyamatos jelenlét nélkül, a sorozat ilyen hosszú szünetek után is képes volt elérni, hogy az újabb epizódok beszédtémát jelentsenek.

Eufória (Forrás: HBO)

Ezt a meredek témái és az egyszerre éjfekete és humoros stílusa mellett valószínűleg azzal is érte el, hogy – miként a pilotról szóló kritikában írtam – ez a sorozat igazi versenyistálló. A színészek közül az első szezon óta szupersztárrá vált Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi, és valószínűleg fényes jövő állt volna Angus Cloud előtt is, ha nem adagolja túl magát huszonöt évesen. Így pedig érthető, hogy a harmadik szezon is a figyelem középpontjába került, nem sok, de talán egyetlen más televíziós szériáról sem lehet elmondani azt, hogy felvonultatná szinte teljes egészében egy generáció legtehetségesebb arcait.