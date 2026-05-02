A rend régen magától értetődő volt, ma már nem érdekel senkit, mi a rossz, csak az, hogy mi a jó – véli a neves filozófus

A rend nem az, amit kaptunk, hanem amit teremtünk. Így válik az ember Istenné, ebben vagyunk benne. Mindenkinek van egy felfogása arról, hogyan élünk, hogyan viselkedünk, mi történik. A modern ember véleményt akar alkotni, de nincsen szándékában elfogadni a véleményalkotás előfeltételeit. Az ideái szavakba öntött vágyak – idézite Ortegát Lánczi.

Lánczi szerint van egy liberális felfogás, ami uralkodik.

A liberalizmus száz éve kivívta, amit ki kellett, hogy vívjon. A liberalizmus előnyeit integrálni kell annak, amit ajánlunk. A válasz erre a kereszténység. Aki a klasszikus kétellyel nézi a dolgokat, ki van téve az üldöztetésnek, és ezt egyetlen közösség sem bírja. Innentől jönnek a szankciók a filozófussal szemben. Az, hogy ki mit mer elmondani, az adott közösség viszonyaitól függ. Sosem lehetett kimondani az igazságot, bármit is jelentsen az adott pillanatban. A keresztény és a konzervatív nem ugyanaz, és a konzervatív nem a liberális ellenfele. Hogy innen merre visz az út, ez a nagy kérdés.

Hegedűs Zoltán történész is beszélt, aki szerint világrendszerváltás zajlik,

és megborult a bibliai rend egyensúlya, ezt lehet szellemtörténeti aspektusból nézni, de történeti szemszögből is, a nagy felfedezések korától. Ez előtt nem alárendeltség, hanem mellérendelés volt, Európa fizetett arannyal és ezüsttel, a Távol-Keletről pedig jött a selyem, stb. Az elmúlt ötszáz év gyarmatosító modelljei alapján vagyunk szétszakítva, nincsenek északi-déli összeköttetései. Nándor Koppány Zsombor kutató arról beszélt, hogy meg kell nézni, hogy a helyi közösségekben milyen lehetőségei vannak a XXI. századi keresztény politikának: a posztmodern ember már annyival rosszabb a modernnél, hogy még a saját intézményeiben és tekintélyeiben sem hisz, de legalább képes ügyek mellett kiállni, és ebben a digitális közösségépítésnek vannak lehetőségei.