Tovább fokozza a nosztalgiát a Sziget a legutóbbi metálos bejelentés után

Hatalmas bejelentés: visszatér a Sziget a gyökereihez, ismét dominálni fog a rockzene
A legnagyobb kortárs sztárok közül kettő is a főfellépők között szerepel.
Csak ezúttal nem úgy, ahogy a veterán rockerek szerették volna. Az újonnan bejelentett Sziget-fellépők is megidézik a kétezres évek világát, csak épp nem a koncerttermekét.
Péntek délelőtt én voltam Hide the Pain Harold: miután legutóbb annyi nevet jelentett be a Sziget a rock és a metál műfajából, amennyi átlagosan manapság három év leforgása alatt összesen nem szokott lenni, a kávét kortyolgatva izgatottan néztem, mivel fejelik meg ezt az újabb fellépőhullám nyilvánosságra hozásakor. Aztán ültem, mint az egyszeri kommentelő, aki a hasonló hírek alá beírja, hogy de kik ezek?
Nyilván nem arra számítottam, hogy hirtelen Rammstein- vagy Linkin Park-kaliberű bandákkal jönnek elő, mert ilyen előadók nem is turnéznak idén a nyárnak ezen a szakaszában Európában, de azért bíztam benne, hátha a platóskocsiról leesik egy-egy kisebb, de szerethető formáció. Nem így történt.
Ugyanakkor nyilván a Google és a sajtóanyag a barátom, ezek segítségével hamar kiderült, miért nem ismerős egyik név sem. Az egyik headliner pozíciót elfoglaló Jorja Smith például pont olyan R&B-t játszik, mint amilyenek miatt villámgyorsan kimenekültem a kétezres évek közepén a Morrison’s 2 táncteréről, amikor egyetemi bulik miatt odaevett a fene. A maga műfajában egyébként teljesen profinak tűnik a fiatal énekesnő,
simán összetéveszthetők a számai egy-egy Rihanna- vagy Beyoncé-dallal,
szóval valószínűleg szép kis közönséget fog vonzani.
Aztán érkezik Skepta, és valószínűleg az én szegénységi bizonyítványom, hogy nem hallottam még a nevét, mert egyenesen azt írják róla, ő a világ egyik legnagyobb hatású brit rappere, illetve nélküle valószínűleg sosem vált volna globálisan népszerűvé a grime stílus. Hogy utóbbi mit takar, ahhoz már a ChatGPT segítségét kértem, ami azt írja, hogy „a 2000-es évek elején, főként London keleti részén kialakult elektronikus zenei és rap műfaj, amely gyors (kb. 140 BPM-es) ütemekre épülő, sötét hangzású alapokra és agresszív, ritmuscentrikus MC-előadásra épül.” Egy random számába belehallgatva ebből semmi nem jött át, viszont egészen kellemes,
régi iskolás, maszkulin hip-hopnak tűnik,
az alábbi dalra legalábbis már én is el tudnék bólogatni magamban egy sörrel a kezemben:
Itt van még Natasha Bedingfield, aki szintén múltidézésre invitál az ezredforduló pop-rock világába, a 2004-ben kiadott Unwritten című slágerével lett állítólag szupersztár, mondjuk, akkoriban még néztem zenei csatornákat, de egy sor sem rémlik belőle. A Spotifyon lecsekkolva viszont azért vannak neki több száz milliós lejátszásnál tartó számok, szóval nem egy nevesincs bárénekesnő.
És bejelentettek mások mellett rengeteg nevet az elektronikus zene műfajából, ezeket nem tisztem megítélni, de a leghíresebbeknek Peggy Gou, a Fcukers, BUNT. és a Soulwax számít.
Viszont a hét elején az is kiderült, hogy a Budapest Parknak saját színpadja lesz a Szigeten. Ezen olyan aktuális kedvencek lépnek majd fel, mint Beton.Hofi vagy Pogány Induló, viszont gondoltak azokra is, akik régebb óta fiatalok, így lesz Kispál és a Borz, valamint Tankcsapda is. Utóbbi egyébként A legjobb méreg című albumára koncentrál majd, szóval mégsem maradtunk teljesen régimódi rock bejelentés nélkül.
Nyitókép: a 2025-ös Sziget Fesztivál. Forrás: Sziget Fesztivál