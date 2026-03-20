Tovább fokozza a nosztalgiát a Sziget a legutóbbi metálos bejelentés után

Péntek délelőtt én voltam Hide the Pain Harold: miután legutóbb annyi nevet jelentett be a Sziget a rock és a metál műfajából, amennyi átlagosan manapság három év leforgása alatt összesen nem szokott lenni, a kávét kortyolgatva izgatottan néztem, mivel fejelik meg ezt az újabb fellépőhullám nyilvánosságra hozásakor. Aztán ültem, mint az egyszeri kommentelő, aki a hasonló hírek alá beírja, hogy de kik ezek?

Nyilván nem arra számítottam, hogy hirtelen Rammstein- vagy Linkin Park-kaliberű bandákkal jönnek elő, mert ilyen előadók nem is turnéznak idén a nyárnak ezen a szakaszában Európában, de azért bíztam benne, hátha a platóskocsiról leesik egy-egy kisebb, de szerethető formáció. Nem így történt.