Kezdetét vette a Hauszmann 100 – így tisztelegnek az építészzseni munkássága előtt

Erőss István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora köszöntőjében emlékeztetett, hogy a felsőoktatási intézmény a Hauszmann Alapítvánnyal 2022 óta működik együtt és immár harmadik alkalommal szerveznek közös oktatási szimpóziumot. Kiemelte: a partnerség Hauszmann emlékének ápolására immár egy harmadik intézménnyel, a Műegyetemmel bővült és a jövőben az Erdélyi Református Egyházkerület is csatlakozni fog a kezdeményezéshez.
Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki Egyetem rektora arról beszélt, hogy a neobarokk, neoreneszánsz és historizmus stílusában is alkotó és a Műegyetem központi épületét tervező Hauszmann Alajos tiszteletére a felsőoktatási intézményben egyebek mellett tudományos konferenciákat és kiállításokat is fognak szervezni a centenáriumi évben.
A Mesterek képzése elnevezésű oktatási szimpóziumon többek között Vincze Beatrix, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar egyetemi docense Lesznai Anna költő, író, grafikus, iparművésznek a művészeti nevelés megújításában betöltött szerepéről; Albrecht Zsófia művészettörténész a világkiállítások oktatási pavilonjainak jelentőségéről, Ruzsa Bence, az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója pedig a Népszínház utcai iparoktatási palota XIX. század végi létrejöttének történetéről tart előadást – olvasható az alapítvány közleményében.
Nyitókép: Hauszmann Alapítvány