03. 20.
péntek
budapesti műszaki egyetem hauszmann 100 hauszmann alapítvány emlékév építész alapítvány

Kezdetét vette a Hauszmann 100 – így tisztelegnek az építészzseni munkássága előtt

2026. március 20. 15:49

A szervezők olyan programstruktúrát alakítottak ki, amely egyszerre szól a szakmai közösséghez, a fiatal generációhoz és az érdeklődő nagyközönséghez is.

2026. március 20. 15:49
null

Oktatási szimpóziummal vette kezdetét a Hauszmann-emlékév rendezvénysorozat a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.

A centenárium alkalmából együttműködést kötött a Hauszmann Alapítvány, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) a Hauszmann-emlékév programjainak megvalósítására.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

„Hauszmann Alajos halálának századik évfordulóján emlékezünk a meghatározó jelentőségű magyar építészre, egyetemi tanárra, a József nádor Műegyetem professzorára és rektorára. Személyében olyan alkotót tisztelünk, akinek életműve Horatius-szal szólva ércnél maradandóbb emléket hagyott a felsőoktatás történetében és a magyar építészetben egyaránt” – emelte ki Fodor Gergely, a Hauszmann Alapítvány kuratóriumának elnöke az eseményen.

„Ez a feladat csak átgondolt tervezéssel, szervezéssel és elkötelezett partnerséggel valósítható meg” – tette hozzá a kuratóriumi elnök, aki a Hauszmann Alapítvány küldetésének nevezte, hogy támogassa és erősítse a hagyományos szépmíves mesterségek kutatását, oktatását és fejlesztését.

„Olyan programstruktúrát alakítottunk ki, amely egyszerre szól a szakmai közösséghez, a fiatal generációhoz és az érdeklődő nagyközönséghez is” – tájékoztatott Fodor, aki arról is beszámolt, hogy a rendezvények tudományos konferenciák, kiadványok, kulturális események és oktatási kezdeményezések révén mutatja be Hauszmann korát, munkásságát és szellemi örökségét.

Hauszmann-sétákat is szerveznek

Fodor Gergely a centenáriumi év kiemelt jelentőségű programjai között említette mások mellett a májusban a BME-n az egykori műegyetemi rektor tiszteletére szervezett konferenciát; a Hauszmann-sétákat, melyek során 

szakértők fogják bemutatni a neves építész legfontos a budapesti és vidéki alkotásait; 

a Hauszmann tiszteletére készülő tanulmánykötetet, amelyben a szerzők új kutatási eredményekkel és értelmezésekkel járulnak hozzá az építész életművének feldolgozásához; valamint az ősszel a hazai könyvtárakban, oktatási- és közművelődési intézményekben megtekinthető Hauszmann 100 című kiállítást is, mely közérthető módon mutatja be a századforduló neves építészének legnevesebb alkotásait.

Erőss István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora köszöntőjében emlékeztetett, hogy a felsőoktatási intézmény a Hauszmann Alapítvánnyal 2022 óta működik együtt és immár harmadik alkalommal szerveznek közös oktatási szimpóziumot. Kiemelte: a partnerség Hauszmann emlékének ápolására immár egy harmadik intézménnyel, a Műegyetemmel bővült és a jövőben az Erdélyi Református Egyházkerület is csatlakozni fog a kezdeményezéshez.

Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki Egyetem rektora arról beszélt, hogy a neobarokk, neoreneszánsz és historizmus stílusában is alkotó és a Műegyetem központi épületét tervező Hauszmann Alajos tiszteletére a felsőoktatási intézményben egyebek mellett tudományos konferenciákat és kiállításokat is fognak szervezni a centenáriumi évben.

A Mesterek képzése elnevezésű oktatási szimpóziumon többek között Vincze Beatrix, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar egyetemi docense Lesznai Anna költő, író, grafikus, iparművésznek a művészeti nevelés megújításában betöltött szerepéről; Albrecht Zsófia művészettörténész a világkiállítások oktatási pavilonjainak jelentőségéről, Ruzsa Bence, az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója pedig a Népszínház utcai iparoktatási palota XIX. század végi létrejöttének történetéről tart előadást – olvasható az alapítvány közleményében.

Nyitókép: Hauszmann Alapítvány

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. március 20. 16:01
Hauszmann még bőven az építészek romlatlan, az esztétikát is funkciónak tartó generációjához tartozik, a Bauhaus és Le Corbusier őrült modernista szennyépítészete előtti korszakhoz.
