Két magányos emberi lélek óvatos közeledését talán még soha nem láttuk ilyan szépen ábrázolni – Enyedi Ildikó új filmjéről

Nem tudom, született-e már olyan film a világon, amelynek a stáblistáján a színészekkel egyenértékűen feltüntették a benne szereplő növények nevét. A szereplő szó pedig pontosan megállja a helyét, még akkor is, ha az előzetes híresztelések ellenére Enyedi Ildikó mozija nem egy fáról szól. Vagy nem csak egy fáról, jelesül az ezeréves példányairól is ismert páfrányfenyőről (Ginkgo biloba), amelyet egyes keleti kultúrákban az örök élet szimbólumaként tisztelnek.

De hogy miről, arról nem könnyű számot adni egy hagyományos ajánló keretein belül. Nem mintha nem volna történet: van, egyszerre három is három idősíkban.