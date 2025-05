Az agy devolúciója

Martin Jan Stránský cseh ideg­tudós, a világhírű Yale Egyetem klinikai adjunktusa. Felmenői magas rangú politikusok voltak, mielőtt családja 1948-ban a kommunizmus elől nyugatra menekült, ahol apja és nagyapja egyaránt a Szabad Európa Rádió munka­társaként helyezkedett el. Végül az USA keleti partvidékén telepedtek le, az ifjú Stránský pedig elismert tudós és szenvedélyes bortermelő lett. Új könyve, a The Rise and Fall of the Human Mind (az emberi elme felemelkedése és hanyatlása) arról szól, miként alakítja át agyunkat és társadalmunkat a digitális korszak, és milyen veszélyekkel jár a virtualitásra épülő életmód a Homo sapiens jövőjére nézve.