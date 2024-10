„Sok volt köztük a Laci meg a Feri” – film a mongol–magyar barátságról

Nyitókép és fotók: A legbelsőbb Ázsia/Palantír Film Alapítvány

Bizonyos körökben makacsul tartja magát a hit a mongol és a magyar nép közös eredetéről, ám hogy ez minden kétséget kizáróan így van-e, arra, fejlődő technológia ide vagy oda, talán nem is születik meg soha a válasz. Az antropológus-orientalista Füredi Zoltán sem foglal állást ez ügyben, a hun–magyar kérdésekben meg pláne, dokumentumfilmjében inkább azt érzést próbálja nekünk átadni, ami neki már régóta a sajátja:

a Mongólia és a mongol emberek iránt érzett vonzódását és szeretetét.

A végeredmény ezért szerencsére nagyon messze áll a „beszélő fejes” történelemórától. Ehelyett egy különleges utazást kísérhetünk végig, amelyben ráadásul van egy erős személyes szál, ha úgy tetszik, mindent összefogó kerettörténet is: Zoltánnak el kell jutnia egy bizonyos folyó bizonyos pontjáig, ahol, persze csak ha engesztelő áldozatát a szellemek elfogadják, talán a rejtélyes lábfájása is megszűnik végre.

És hogy mindez ne legyen öncélú, komplett road movie-t kerekít köré, az út minden egyes állomásán más szemszögből megmutatva nem csupán a mongol népet, de azt is, nekünk, magyaroknak milyen kapcsolódásaink vannak hozzájuk, és fordítva. A hun temetkezési szokások mongol nyomait felelevenítő történész és a jelenlegi magyar nagykövet Obrusányszky Borbála amolyan tiszteletkörként képviselik a múltat és a jelent,

a legérdekesebb részek viszont a 20. század század második felébe visznek vissza.

A szocialista népek barátsága és kölcsönös együttműködése jegyében – a sok száz évvel korábbi tatárdúlásra szépen fátylat borítva –, az ország gazdaságának felélénkítését segítendő akkoriban több ezer magyar érkezett Mongóliába, több száz mongol fiatalt pedig a mi egyetemeink vártak tárt karokkal.

Zoltánék a darhani húskombinátba és a szonginói biokombinátba tett látogatása ezeket az időket eleveníti fel – előbbit ma már a gaz veri, utóbbi viszont most is gőzerővel termel. A régi idők még élő tanúi egytől egyig igazi szeretettel beszélnek egykori magyar kollégáikról, akik között „sok volt a Laci meg a Feri”, sőt „a nyugatias ruhákat” is tartó magyar boltnak köszönhetően „a mi lányaink is nagyon csinosan jártak”.