Soha nem látott 1956-os felvételek és személyes emlékek a Kaláka új klipjében

Nyitókép: Fortepan

Faludy György Torontóban, 1986-ban írta az 1956, te csillag című versét, amelyet a Kaláka alapító tagja, Gryllus Dániel négy évvel később hallott először a Thália Színházban, Bitskey Tibor előadásában. A vers annyira megérintette, hogy rögtön meg is zenésítette; az első változatot az akkor még az állandó Kaláka-tag Huzella Péter hangjára komponálták, így a jelenlegi verziót is ő énekli az együttes mostani tagjaival. A dalt közel harmincöt évvel a megszületése után most először rögzítették a Kaláka ötvenötödik születésnapja és az 1956-os forradalom hatvannyolcadik évfordulója alkalmából.

A hozzá csatlakozó klipben eddig soha nem látott, az 1956-os menekültekről szóló archív felvételek is szerepelnek.

A klipet Pigniczky Réka, az 56Films társalapítója rendezte, akinek hat korábbi dokumentumfilmje is foglalkozik az 1956-os forradalommal, illetve a külföldön élők kettős identitásával. A rendező édesapja annak idején aktívan részt vett a szabadságharcban, ezért menekülnie kellett. Az Egyesült Államokban találkozott a szintén magyar menekült családból származó feleségével, így Réka és nővére már Amerikában születtek, és nőttek fel, a magyar szokásokat erősen őrző közösségben. Pigniczky Réka legújabb alkotását nemrég mutatták be: a szintén a Kaláka-jubileumra készült Kaláka – a Kárpátoktól a Karib-tengerig országszerte látható a mozikban.