A magyar irodalom ügyét szolgáljuk – Kollár Árpád, a PesText igazgatója a Mandinernek

(A nyitóképen: Kollár Árpád, a PesText fesztiváligazgatója; forrás: PesText honlapja)

Honnan indul a PesText története?

Ha egészen őszinte akarok lenni, akkor azt mondhatom, hogy az unalom hívta életre ezt a fesztivált. Nagyon sokáig el tudom nézni a plafon repedéseit, és elképzelem, hogy mennyit reped egy év alatt. A pszichológusok azt mondják, hogy az unalom sok mindenre megtanítja az embert. Rákényszeríti, hogy valamit csináljon. Hat évig vezettem a Fiatal Írók Szövetségét, és hozzászoktam, hogy nagyon sok programot szervezünk és pezseg az élet körülöttem. Miután elköszöntem ettől a feladattól, rájöttem, hogy van egy csomó fölös energiám, amit sajnos nem versírásba öltem, hanem elkezdtem azon agyalni, hogy mit kéne csinálni. Sok minden állt össze párhuzamosan, szinte véletlenül. Korábban a Petőfi Irodalmi Múzeumnak köszönhetően részt vettem egy Literature Across Frontiers elnevezésű nemzetközi programban. Megtapasztaltam, hogy van értelme annak, ha az ember fellép idegen közegben, találkozik külföldi írókkal, költőkkel, kiadói emberekkel. Elkezdtünk aztán mi is egy hasonló ötlettel házalni. Magyarországon számos kiváló irodalmi fesztivál van, tehát nem mi találtuk ki a műfajt, de olyan talán nincs, melynek kizárólag a külföldi irodalom van a fókuszában és nem könyvvásár. Egy lazább fesztivál, ahol oldott hangulatban lehet találkozni külföldi írókkal, és csak a világirodalomról szól. A Petőfi Kulturális Ügynökség is épp valami ilyesmiben gondolkodott. Demeter Szilárdnak köszönhetően rögtön az elképzelés mögé álltak, és azóta is támogatják a fesztivált. Az a célunk, hogy a magyar irodalmat valahogy összecsomózzuk a külföldi irodalommal. A vak ló bátorságával álltunk neki az egésznek hat évvel ezelőtt, és azóta nem unatkozom, pedig már nagyon szeretnék.

Mifelénk az ehhez hasonló fesztiválok nem szoktak hosszú életűek lenni. Alig akad olyan, ami régóta működik. Hat év viszont már hagyománynak számít.

Igen, első osztályosok lettünk, hatévesek. Sok szerencse is kellett ehhez. És az, hogy a Petőfi Kulturális Ügynökség részéről a támogatás töretlen legyen. Ez biztosítja az állandóságot és a kiszámíthatóságot. Puszta lelkesedésből ezt nem lehetne ilyen sokáig csinálni. Már az első évben is elképesztően nagy programot szerveztünk, sokan el is borzadtak, látva, hogy túlvállaltuk magunkat. Ekkor még a konstruktív káosz volt a jelszavunk. A másik tényező az, hogy nagyon jó csapat jött össze szervezőként. Bruttó húszan vagyunk. Azért bruttó, mert ebben benne vannak a biztonsági emberek, a konferansziék, a helyszíni kísérők is. A kezdeteknél nagyon élveztük, hogy káosz van, és amatőrök vagyunk. Azt akartuk, hogy megmaradjon a fesztivál otthonos bája. Ahol a szerző és a közönség is otthon érzi magát. Aztán hamar rájöttünk, hogy egyszerre olyan sok embert nem lehet meghívni, mint az első évben. A sikerhez nagyon kellenek a könyvkiadók is, akik segítenek a szerzők meghívásában, pesztrálásában, és a külföldi követségek, kulturális intézetek is bedobták magukat. Egy idő után rémülten vettük észre, hogy teltház van, és ismert írók igent mondanak nekünk. Amikor az izlandi Sjón és az orosz Szorokin pár nap különbséggel volt a vendégünk teltházzal, akkor éreztük először, hogy kezd híre menni a fesztiválnak. Akkor fordult komolyra a játék. Azóta egyre csiszoltabban és olajozottabban mozog a gépezet.