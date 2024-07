A múlt szellemes szellemei – Luigi’s Mansion 2 HD játékajánló

A Super Mario Bros. Wonder tavaly bizonyította, hogy a japán vállalat még ma is ugyanúgy tud és képes meglepetést okozni, miközben a platformer műfajban verhetetlen, az pedig továbbra is áll, hogy

ha fiatalabb gyereknek vennénk valamit, a Nintendo termékeivel járunk a legjobban.

Ezek a leginkább családbarát játékok, a halmazba pedig a Luigi’s Mansion is kiválóan illik. Igen, a Luigi’s Mansion 2 HD-n is látszódik, hogy 11 éves, ráadásul egy gyengébb hardverre írták (3DS), de ahhoz kellően felújították, hogy ne legyen kimondottan kellemetlen az élmény, akár a látványt, akár a kezelést nézzük.

Mint külső nézetes, akció-kalandjáték, a Luigi’s Mansion még mindig különleges. Vannak rosszabb megoldások és ötletek, időnként zavaró újra és újra visszatérni valahova, sőt nem is ez a Nintendo legkeresettebb sorozata, de még így is egyedi és többnyire kifejezetten szórakoztató programról van szó, aminek a humora is nagyon szerethető, időnként pedig kimondottan bájos az összkép.