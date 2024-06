Aki ember maradt az embertelenségben: Esterházy János

Esterházy mélyen hívő, katolikus ember volt, erre hívja fel a figyelmét első beszédeivel is: azokban a kereszténység, az Istenre való hivatkozás megjelenik. Korán bírálta a csehszlovákiai kormány kisebbségi politikáját. 1921-’22-ben Csehszlovákiában katonai diktatúra uralkodott, nem lehetett kampányolni, gyülekezni, Kárpátalján egyenesen csak ’24-ben történnek meg a választások. Testvére, Esterházy Lujza revíziós szervezkedései miatt letartóztatásba került, ügyében testvére, János járt el. 1927-ben a csehszlovák elnökhöz fordult, hogy a család földbirtokait ne parcellázzák fel tovább.

1932 decemberében lép igazán a nagypolitikába, amikor a magyar keresztényszocialista párt élére kerül.

A párt célja a magyar kisebbség védelme volt, de voltak benne szlovák, német, ruszin frakciót is. A párt ellenzéki volt, a csehek “negativista” pártnak nevezik az ilyet, olyan értelemben, hogy elutasították a csehszlovák alkotmányt, és ezt a parlamentben is képviselték. 1929-ben kezdtek először együttműködni a magyar pártok, de a katolikus és protestáns szárnyak nehezen békültek. Esterházy azért is kerül számításba, mert Budapest őt támogatta. 1936-ban alapult meg az egységes magyar párt, ennek ügyeleti elnöke lett. A Csehszlovák Nemzetgyűlés tagja volt 1935 és 1938 között.

Az első bécsi döntés után megmaradt a szlovák parlamentben, a 70 ezres magyarságot képviseli a szlovák államban. 1942 májusában egyedüli képviselőként nem szavazta meg a szlovákiai zsidók deportálását legalizálta volna. Nem tudjuk, hogy bent marad-e a képviselőházban, de a szlovák nemzeti sajtóban még fogadások is történtek, hogy hogyan fog szavazni “a nemes” - így utaltak rá a sajtóban. Esterházy magát antiszemitának vallotta, de a törvényt nem támogatta, kisebbségi politikusként úgy vélte, nem szavazhat egy kisebbség ellen irányuló törvényjavaslatra. ’47 szeptemberében kötél általi halálra ítélte a nemzeti bíróság hazaárulás vádjával, másodlagos büntetésként vagyonelkobzást is kapott.

Az ítélet szerint már ’38 végétől a csehszlovák köztársaság egységét veszélyeztette.

Először ő maga jelentkezett a csehszlovák hatóságoknál, innen még elengedték, majd átadták a szovjet titkosszolgálatnak, és Moszkvában tartották fogva. 10 év kényszermunkát kapott, ezt követte távollétében a halálos ítélet. Kiadták Csehszlovákiának, kegyelemből büntetését életfogytiglani börtönre változtatták, 1957 márciusában hunyt el, börtönben.