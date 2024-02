Úgy tűnik, nem Demeter Szilárd, hanem a HVG és a Magyar Narancs alternatív valósága bukott meg

Mint azt megírtuk, Demeter Szilárd nyerte a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói pályázatát. A pályázat eredményét a Nemzeti Kulturális Tanács keddi ülésén Csák János kulturális és innovációs miniszter jelentette be.

Arról is írtunk – még több mint egy éve –, hogy bármit is állítottak az ellenzéki sajtóban, nem sikerült lejáratni Demeter Szilárdot, s kiderült, mégis marad a PIM élén további öt évre. Mindezek fényében azért nem árt felidézni, hogyan is próbálták meg hitelteleníteni a balos lapok Demetert.