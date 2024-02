Az újítás konzervatív természete

Az év első hónapjait egy új könyv megírásával töltöm. A munka leg­értékesebb, legszervesebb része a mondandóm megalapozását segítő klasszikusok (újra)olvasása. Így került a kezembe a nagyszerű történész, Daniel Boorstin (1914–2004) monumentális alkotása, a The Discoverers: A History of Man’s Search to Know His World and Himself (a felfedezők – az ember világa és önmaga megismerésének története). Ez a negyven esztendővel ezelőtt megjelent kötet egyedi, különleges értelmezésben foglalja össze a Homo sapiens örökös nyugtalanságát az új és ismeretlen felfedezésére.