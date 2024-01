Dedikált fotó került elő Kossuth Lajosról, komoly összeget érhet

Kossuth Lajos egyik utolsó dedikált fotóját árverezik el hamarosan, amit 1877-ben, olaszországi emigrációjában írt alá Nagykőrös írnokának. Az egyedi fénykép százezreket érhet, eddigi tulajdonosa bízik benne, hogy jó helyre kerül – írta a Blikk.

A lap felidézte, 1848. szeptember 24-én Kossuth Lajos olyan nagy hatású toborzóbeszédet tartott Cegléden, hogy az egykori kormányzó-elnököt a szabadságharc leverése után is „rajongva tisztelték”, sőt még országgyűlési képviselőjükké és díszpolgárukká is megválasztották távollétében a ceglédiek. Kossuth nem vállalta a képviselőséget, és már Olaszországban élt emigrációban, de ez nem tartotta vissza Cegléd polgárait attól, hogy személyesen meglátogassák: 1877. január 24-én száz ceglédi jelent meg a volt kormányzó Torino melletti, Collegno al Baracconéban lévő villájánál.

Kossuth pedig a „turini százakként” elhíresült tömeget beinvitálta a házába, majd elmesélte, hogy pár napon belül Torinóba utazik, ahol Ambrosetti fényképész portrét fog róla készíteni.

Megígérte, hogy hálából mind a száz embernek aláír egy-egy névre szóló képet.

Aztán ezt még az elutazása előtt valóban meg is tette – nyilatkozta a Blikknek Szabó József, gyűjtő, aki mint kiderült, „különös” úton jutott hozzá az egyik Kossuth által aláírt fényképhez.

„Hét éve, egy nemzetközi aukciós oldalon, az eBayen szúrtam ki a képet, és engem minden Kossuthtal kapcsolatos relikvia, emlék érdekel. Meg kellett róla győződnöm, tényleg eredeti-e. Mint kiderült, Budapestről árulták, egy fiatal család őrizte a nagynéni örökségeként, szépen, bekeretezve, de számukra nem képviselt értéket. Otthon kivettem a keretből, gondosan megnéztem, és bár hivatásos szakértő nem vagyok, a tinta foltjaiból, a papír vastagságából is azonnal tudtam, eredeti kép” – idézte fel a gyűjtő, aki a vételárat ugyan nem fedte fel, de azt elárulta:

egy német hirdetőoldalon megtalálta a dedikált képek egyikét 5 ezer euróért, vagyis 1,8 millió forintért.

Így került Nagykőrösre is több aláírt fotó

„A Czeglédi küldöttség Baracconei látogatása alkalmából Póka Lajos nagykőrösi városi írnoknak, emlékül, Kossuth Lajos” – olvasható a tussal írt dedikáció a fotó alján.

A Blikk pedig arra a kérdésre is választ adott, hogy mit kerestek nagykőrösiek a ceglédi küldöttségben. A történelemkönyvek szerint akkor tíz nagykőrösi is kiutazott Olaszországba, köztük az akkori polgármester, Póka Károly két fia, Lajos és Kázmér – az előbbinek aláírt fotó került most elő.

A lap arról is beszámolt, hogy a gyűjtő

az Antikvarium.hu részére adta át a fotót, ahol feltehetően februárban már elárverezik.

Konkrétumokat Chovanez Balázs nem árult el, de sokat sejtetően azt mondta:

Egy Kossuth-tételünk lehetséges, hogy lesz hamarosan.

Egyébként korábban két dedikált Kossuth-fotót már eladtunk az Antikvárium oldalán keresztül”.

Ebből a száz fotóból többet már ismernek a szakértők – némelyiket már elárverezték, egy másik a ceglédi Kossuth múzeumba található –, egyre ritkábban bukkan fel.

Szabó József, abból kiindulva, hogy néhány éve Kossuth egy angol nyelvű levelét 300 ezerért forintért vették meg, reméli, hogy a mostani tétel eléri majd az 500 ezer forintot – írták.

Nyitókép: wikipedia.hu