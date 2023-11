L. Simon László: Akik a sorsomról döntöttek, vagy nem értették, vagy nem becsülték a vívódásaimat

Nem szabad a művészetbe politikát keverni

L. Simon azt is kifejtette: noha az elmúlt években gyakran maradt kisebbségben a nézetével, aktív kultúrpolitikusként is azt gondoltja, amit Hóman: azaz nincs politikai irány a művészetben, s nem szabad a művészetbe politikát keverni. „De ettől még lehet politizálni” – tette hozzá.

A közelmúltban történtek kapcsán pedig úgy fogalmazott:

„Nézzük korunk egyik divatos, szinte mindent felforgató kérdését, a szexuális mássághoz való viszonyt, s különösen is a homoszexualitás művészeti alkotásokban való megjelenítését. Miközben vannak az életnek olyan területei, ahol ezen kérdések megtárgyalásának nyilván nincs rendelt ideje vagy helye, a művészet ez alól kivételt kell, hogy képezzen. Ennek az állításnak mind a támogatói, mind az ellenzői etikai szempontokkal érvelnek, s az erkölcs mellett létező másik normarendszerünk, a jog többé kevésbé úgy viszonyult a témához, azaz úgy szabályozta a kérdést, ahogy arról a társadalom többsége vélekedett. Azaz a nyugati világban is voltak olyan korszakok, amikor a homoszexualitást és annak propagálását is szigorúan büntették, s voltak olyan korok, amikor ennek az ellenkezője volt az általánosan jellemző.

A művészek viszont a legtöbb esetben úgy vélekedtek, hogy erkölcs és művészet nem függnek össze egymással.”

A volt múzeumigazgató – mint mondta – kifejezetten károsnak tartja a korunkban egyre nagyobb felületet kapó, „a nyilvánosság korlátozásáért kitekert eszköztárral és retorikával küzdő álprüdériát: míg a pornográfia szabadon terjeszthető, a pornófilmek szereplőit némi eufemizmussal sztároknak és felnőttszínészeknek nevezik, addig a múzeumok tereiből ki akarják tiltani a szexualitás ábrázolását, vagy pálcát törnek egy alkotó feje felett, mert obszcén szavakat használ, vagy képein erotikus pozíciókat ábrázol”.

A kérdés e tekintetben L. Simon szerint az, hogy az állam mennyire veszi komolyan a saját szabályait, s azt az Alaptörvényben rögzített megállapítást, hogy „Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát.”

A kultúrpolitikus szerint sokan állítják, hogy hazánkban nem érvényesül a szólás-, a vélemény vagy éppen a művészi szabadság, de ahogy beszédében hangsúlyozta: ő ezt nem így látja.

S azt is világossá kell tenni, hogy a közelmúltbeli múzeumi főigazgatói leváltásom sem függ össze ezek meglétével vagy hiányával”

– szögezte le nyomatékosan.

Azt is hozzátette: ha igazak lennének a sajtóhírek, hogy az MMA közgyűlésén a tiszteletbeli elnöki pozícióval kapcsolatos napirendi javaslata áll az ügy hátterében, „akkor inkább az intézményi autonómia kérdéskörébe tartozó problémának lehetne tekinteni a Nemzeti Múzeum kiváló közösségében a teljes magyar múzeumügyért végzett alkotómunkánk kettétörését”.

Autonóm intézmények

L. Simon mindezek mellett aláhúzta:

A művészi szabadságnak is vannak olyan korlátai, amelyek függetlenek a politikai hatalomtól.

Majd arra is kitért, hogy a szabad alkotáshoz autonóm intézményekre is szükség van, illetve – mint fogalmazott – annak az igazságnak a belátására, hogy a politika nem tud mindent uralni, és nem is kell rá törekednie, éppen a saját távlatos céljainak érvényesülése érdekében.

„A szabadságukért, az önrendelkezési jogukért és a szuverenitásukért sokat küzdő nemzetek fiai pontosan tudják, az intézmények garanciát jelentenek az értékek megőrzésére és tovább adásukra. Kisebbségi létbe kényszerült honfitársaink szerte a Kárpát-medencében még inkább érzik ezt, s intézményeikhez, szervezeteikhez körömszakadtáig ragaszkodnak. Az intézmények autonómiája rendkívül összetett kérdés, hiszen egészen más egy állam által fenntartott költségvetési szerv (ilyen az általam vezetett Nemzeti Múzeum is), és a tagok önrendelkezésére építő, egyúttal alkotmányos védelmet kapó köztestület (mint az MMA) helyzete” – mondta.

L. Simon leszögezte:

Az akadémiai eszme lényegéhez tartozik a szellemi integritás garantálása, azaz az autonómia biztosítása.

Vajon lehetséges-e a politikától való függetlenség úgy, hogy egy szervezet az államtól kapja a működéséhez szükséges forrásokat? – tette fel a sokakat foglalkoztató kérdést L. Simon László, aki úgy véli: a művészeti intézmények automómiája csakis úgy működhet, ahogy a tudományosoké, azaz, alapja a szuverén alkotók összessége. „Csak autonóm egyén képes magas színvonalú művészi tevékenységre is. Autonóm egyén, autonóm művész csak szabad ember lehet. A szabad embereket nem kötik gúzsba olyan megfelelési kényszerek, amelyek szükségszerűen az öncenzúrához és a konformizmushoz vezetnek. Ezért művészi szabadság nélkül nincs szuverén alkotó. Szuverén alkotók közössége nélkül nincs intézményi autonómia. Intézményi autonómia híján illegitim lenne a Művészeti Akadémia. S ha valóban illegitim lenne az MMA, akkor demokratikus rendszerünk alkotmányos alapjának egy fontos része, végső soron a művészet és a tudomány szabadsága válna kérdésessé.

Ezért van óriási morális tétje egy-egy kulturális miniszteri megszólalásnak vagy üzenetnek: pontosan érezni kell, hogy hol vannak az autonómiasértés határai.”

– utalt vissza beszéde elejére.

„Nem becsülték a vívódásaimat”

Székfoglalója végén L. Simon Weöres Sándor A teljesség felé című művéből idézte a következő sorokat: „A tehetetlen meghunyászkodást polgári kötelességnek nevezik, a tömeggel együtt-üvöltést bátorságnak, az érzelgősséget költői lelkületnek, a dióhéjak csörgetését haladó-szellemnek, a kapzsi, szűkhomlokú élelmességet észnek, a csoportos unatkozást szórakozásnak, a mirigyek játékát élvezetnek. A polgári kötelesség, bátorság, költői lelkület, haladó-szellem, ész, szórakozás és élvezet együttesét társadalmi és gazdasági egyensúlynak nevezik.”

Elárulta: nehéz a magafajtáknak ebben a törékeny egyensúlyban megtalálniuk a saját útjukat, pedig – mint mondta – szorgalmasan próbálkozott.

„És hogy őszinte legyek, naivitásom és az életösztönöm olyan erős, hogy ezt a fajta próbálkozást sorozatos bukásaim– ellenére sem adom fel.

Annak ellenére sem, hogy azok, akik a sorsomról döntöttek, vagy nem értették vagy nem becsülték a vívódásaimat.

Vagy nem láttak benne értéket, vagy éppen tartottak tőle, irigyelték a teljességre való törekvésemet. Addig is, amíg eldől a sorsom, s magam is végig gondolom, melyik úton menjek tovább, nekünk itt, a művészet egyik fellegvárában továbbra is »a mindenséggel kell mérni magunkat«! ” – zárta sorait.