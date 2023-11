Jogi csatározások Sissi kedvenc cukrászdája körül – a Ruszwurm története

A cukrászda története

A budai várban, a Szentháromság utca 7. számú házban 1827-ben kezdte meg működését Schwabl Ferenc cukrász, és e helyen máig megszakítás nélkül működik egy nem annyira fényűző, mint inkább családias hangulatú, patinás cukrászda. Az alapító három év múlva meghalt, utóda az özvegyet feleségül vevő Richter Lénárt lett, aki előzőleg József nádornál volt udvari sütő.

Richter idejében egy (állítólag Krautsiedler nevű) krisztinavárosi asztalosmester és Dunaiszky Lőrinc szobrász álmodták meg és alkották remekbe a máig fennmaradt berendezést, amely megkapóan sugározza a biedermeier hangulatot,

azét a korét, amelyben az édességek élvezete a legjellemzőbb örömök közé tartozott.

A híres berendezés túlélte az 1848-as szabadságharcot, és a II. világháború ostromát is, azóta pedig védetté nyilváníttatott.

„A cseresznyefából készült mahagóni berakásos pult mögötti, faoszlopokkal határolt ajtó mintha a régi Buda regényes világába vezetne. Két oldalán üvegszekrények, bennük aranyozott asztaldíszek csillognak és másfél század cukrászdivatjának csecsebecséi: száz és száz formájú művészi figura, gitározó lány, bébikalapos bakfis, cukros nippek, házaspár egy skatulyán, melyben szaloncukor volt, nő menyasszonyi fátyolban, egy tisztelt úr frakkban, püspökök, süvegük alatt drazséval, kezeikben piros zászló, hónuk alatt imakönyv, szép lovacskák, le lehet venni a nyakukat és cukor van a hasukban, húsvéti tojások, angyalkák aranyos dobozokon. A bejárattal szemben nőszobrok, az ajtó fölött az óra lapja körül napsugarak lövellnek szét, efölött sas dacol az idővel” – olvasható a hangulatos leírás a cukrászda honlapján.

Sissi kedvence

A cukrászat mestersége a férfiak művészete volt sokáig. De a Ruszwurm ebben a tekintetben is formabontó volt, hiszen egyedül itt tanulhattak lányinasok. Ám a cukrászdának más kötődése is van a nőkhöz, ugyanis különös módon a cukrászda mindig női ágon öröklődött: Schwabl özvegyét Richter vette el, az unokahúgát Müller, az ő lányát Ruszwurm Vilmos, aki ott inaskodott, ott szabadult fel, majd mint tulajdonos ő adta az üzlet nevét, és 1884-től 1922-ig vezette a cukrászdát. Ruszwurm Vilmost a hazai cukrászat egyik vezető egyéniségeként emlegették, üzlete népszerűsége a két háború között is megmaradt.

Az 1960. évi felújítás során egy üzleti könyv került elő az 1883-1890 közötti évekből.

E szerint a megrendelők többsége főnemes volt, közülük néhányan gyakran hetenként kétszer is szerepeltek.

Vagyis akkoriban a főnemesi háztartások már nem házi cukrászaik révén elégítették ki szükségleteiket, mint még a század elején, hanem ők is már kisiparosnál vásároltak. A rendelők másik nagy csoportját minisztériumi tisztviselők, tanárok, katonatisztek, mérnökök képezték, csak kis számban találunk iparosokat, néhány gazdálkodót, budai szőlőbirtokost.

A Ruszwurmot – azon túl, hogy Sissi egyik kedvenc cukrászdája volt – a bolt üzleti könyveinek tanúsága szerint az Andrássyak, Deák Ferenc, vagy az Eötvösök is látogatták. De ide lépett be, ezt az enteriőrt láthatta a szomszédos Dísz téren lakó gróf Edelsheim-Gyulai Ilona, Horthy István (Horthy Miklós kormányzó fia) felesége is, miközben forró csokoládét kortyolgatott, illetve ide járt be Sissi társalkodónője, Ferenczy Ida is, aki itt vásárolt naponta reggelit az osztrák császárnénak és magyar királynénak.

Sissi többnyire jegeskávét, finom illatú, leheletkönnyű kuglófot és fodormenta rudacskákat fogyasztott.

A cukrászda ma sem szűkölködik neves vendégekben, hiszen Arnold Schwarzeneggertől kezdve a szlovén államfőig, nagyon sokan fordultak már meg a híres épületben.

Nyitókép: Ruszwurm Cukrászda honlapja