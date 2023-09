Elsöprő sikert aratott a Keller András vezette Concerto Budapest az Egyesült Királyságban és Írországban

Kirobbanó lelkesedés fogadta a Concerto Budapestet a 2023/24-es évadot megnyitó nagy-britanniai és írországi turnéján,

a brit sajtó egyöntetűen méltatta koncertkörútján a zenekart.

A 2023. szeptember 12-én Croydonban kezdődő, és 19-én a Dublin National Concert Hallban záródó, többek közt a legendás londoni Cadogan Hallban és az edinburghi Usher Hallban zajló hatállomásos turné tétje éppen az előző évi siker tükrében volt rendkívül magas. Ezúttal is a nagy presztízsű IMG Artists London volt a turné szervező partnere az Egyesült Királyságban, a zenekarral fellépő zongoraművészek pedig idén a francia Pierre-Laurent Aimard és Berecz Mihály voltak.

A 2022-ben Angliában először turnézó magyar zenekar a váratlan meglepetés erejével rázta fel a kulturális közvéleményt.

Idén már a legszigorúbb, részletekbe menő közönségfigyelem és kritikusi attitűd mellett kellett megszólalniuk Mozart, Bartók, Beethoven, illetve két alkalommal Csajkovszkij nyelvén, olyan helyszíneken, ahol a világ legjobb zenekarai követik egymást a színpadon, adott esetben épp Beethoven Eroica szimfóniájával vagy Bartók 3. zongoraversenyével.

A londoni Cadogan Hallban és a guildfordi G Live-ban adott koncertet követő cikkek már megmutatták: a Concerto Budapest lenyűgözte és meghódította a közönséget, a kritikák a legnagyobb zenekarok közé emelték az együttest.

Kép: Mudra László

Keller András, a Concerto Budapest zeneigazgatója így fogalmaz:

Fantasztikus volt az egész turné. Talán még soha nem voltam ilyen büszke a zenekaromra az elmúlt tizenöt év alatt.

Csodálatosan játszottak, és inspiráltuk egymást. Kiváló szólistákkal utazhattunk, Berecz Mihály fantasztikusan játszotta Rachmaninov 2. zongoraversenyét, és Pierre-Laurent Aimard zongorajátéka is mindenkit teljesen magával ragadott. Rengeteg ráadást kellett adnunk, mindenhol szűnni nem akaró álló tapsviharral hálálta meg a közönség a koncertjeinket. Elképesztő volt a teljesítmény és az odaadás, amit a zenészek napról napra nyújtottak. Azt hiszem, valamennyien büszkék lehetünk a Concerto Budapestre.”

Óriási nemzetközi visszhang

A nemzetközi sajtó-, média- és a turnéstratégiát jegyző , Szabó Stein Imre szerint egyértelmű volt a nagyon magas tét és a vele járó kockázat. Mint mondta, egy rendkívüli, de Angliában alapvetően még kevéssé ismert magyar zenekart kellett a megérdemelt nemzetközi helyére pozicionálni a klasszikus zene szempontjából döntő fontosságú és éppen ezért a világ legjobb zenekarait folyamatosan vendégül látó angol és most már írországi piacon.

„Amikor a Telegraph és a Guardian angol kimértséghez képest szuperlatívuszokban bővelkedő cikkei megjelentek, tudtam, tudtuk, hogy világsikert arattunk. A legjelentősebb szakmai, kritikai portálok, a Seen and Heard, az ArtsDesk, a Bach Track a legkisebb részletekbe menő, egyes szólistáinkat névvel is kiemelő, elképesztően pozitív kritikákat közöltek” – fejtette ki.

Kép: Mudra László

A Telegraph vezető zenekritikusa és egyben a Royal Academy of Music professzora, Ivan Hewitt már cikke kezdetén a „fenséges”, „nagyszerű” jelzővel illette a zenekart a guildfordi G Live-ban adott koncert után. A Guardian egyik legszigorúbb és Angliában közintézménynek számító kritikusa, Tim Ashley a londoni koncertet követően már a cikk címében kiemelte,

hogy Keller András egy született kamarazenész zenei részletek iránti ritka ösztönével irányítja a zenekart, amelyet lenyűgözőnek talált.

Az egyes művek előadását elemezve a zenekar játékát rendkívül kifinomultnak, egyszersmind a legapróbb részletekig koncentráltnak írja le. A hangzást tekintve a tisztaságot és a zenei gazdagságot emelte ki, egyszerűen kitűnőnek nevezve a Concerto Budapestet. A neves skót zenei szakíró, Gregor Tassie a Seen and Heard hasábjain a „csodálatos” jelzővel illette a Concerto Budapest edinburghi koncertjét, amely egyben az Usher Hall legendás vasárnapi koncertsorozatának nyitóhangversenye volt. Csajkovszkij 5. szimfóniájának előadását az egyik legnagyobb orosz karmester, Jevgenyij Mravinszkij zenekarának elképesztően fegyelmezett játékához hasonlította, és cikkét így zárja:

Pompás koncertet hallhattunk egy virtuóz zenészekből álló zenekartól, akik a magyar zene kiemelkedő nagykövetei.”

Boyd Tonkin, a The Art Desk kritikusa jól megérdemelt zajos ünneplésről ír, a Bach Tracken pedig Andrew Larkin a „roppant lenyűgöző” és „tagadhatatlanul lebilincselő” jelzőkkel illeti a dublini előadást, elragadtatással beszélve a hegedűk lágy, tiszta hangjáról és a zenekar kamarazenei játékmódjáról.

A kritikákat olvasva egyértelműen kiderül:

láthatóan egy újabb magyar zenekar került fel a nemzetközi térképre.

Nyitókép: Mudra László