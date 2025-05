Mit üzent a miniszterelnök? – A tihanyi beszéd és a román elnökválasztás

Orbán Viktor a tihanyi apátságban elmondott beszédét követően több elemzés is született arról, hogy a miniszterelnök elárulta az erdélyi (és szimbolikusan a teljes határon túli) magyarságot. Egyes értelmezések odáig mentek, hogy a romániai magyarok által preferált jelült, Nicusor Dan épp a magyar miniszterelnök erőfeszítései ellenére tudott győzni – írja elemzésében a Faktum.

A tanulmányban kiemelték: kétségtelen, hogy George Simion a legszélsőségesebb román nacionalisták közé tartozik, pártja és párthívei sokszor hangoztatnak magyarellenes nézeteket, sőt maga Simion az úzvölgyi magyar katonai temető meggyalázásával robbant be a román közéletbe. Ugyanakkor az is tény, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke az utóbbi időben olyan hangot használt, amely az előzmények ismerete nélkül vagy az előzmények zárójelbe tétele mellett a magyar-román együttműködés lehetőségét is magába foglalta.