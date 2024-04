Riasztó trend: egyre terjed a tudatosan választott gyermektelenség a fejlett világban

Nyitókép: Mika Volkmann/Getty Images

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány legfrissebb elemzése kimutatta, hogy a világ fejlett országaiban egyre több olyan pár van, akik tudatosan választják a gyermektelenséget, miközben mind a két fél dolgozik és két jövedelemből tartják fenn magukat – írta meg az Infostart.

Erdélyi Dóra, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője szerint nyugaton a kétkeresős, gyermek nélküli párokra a „dink” (dual income & no kids) kifejezést használják. A jelenség hátterében több tényező is meghúzódhat. A fejlett országokban megemelkedtek a gyermekvállalással kapcsolatos oktatási, egészségügyi és lakhatási költségek, valamint az úgynevezett alternatív költségek is.

Ez utóbbi az édesanyákat érinti a karrier megszakításán, az elmaradó kereseteken keresztül

– tette hozzá az elemző.

Emellett az adott ország kultúrája és társadalmi berendezkedése is hatással van a gyermekvállalásra. Ahol a gyermekgondozás megfizethetőbb és a körülményei is élhetőbbek, ott általában magasabbak a termékenységi ráták. Erre példák az északi országok. Az említett trend egyelőre inkább a nyugati országokban megfigyelhető.

„Magyarországon a 2022-es népszámlálási adatok szerint 183 ezer olyan, 15 éves vagy idősebb és házas nő élt Magyarországon, akinek nem volt élve született gyermeke. Ez az arány nem csupán a tudatos döntés miatt érheti el a 10 százalékos arányt. Az elmúlt években felmérések alapján közülük sokan meddőséggel is küzdhetnek„ – mutatott rá az elemző.

Magyarországon is egyre későbbre tolódik az első gyermekvállalás időpontja. Az elemző rámutatott, az édesanyák átlagos életkora első gyermekük születésekor 2022-ben 29 év volt, míg 1980-ban csak 23 év.

A teljes termékenységi arányszám azonban javuló tendenciát mutat hazánkban

– tette hozzá.

„A korábbi mélypontról 2021-re sikerült 1,59-re emelkednie a termékenyégi arányszámnak, de még így sem éri el a szükséges reprodukciós 2,1-es számot” – tette hozzá az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője.

