Váratlan döntés: visszavonul a volt brit kormányfő

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Starmer 2015 óta tagja az Egyesült Királyság parlamentjének munkáspárti képviselőként.
Keir Starmer bejelentette, hogy lemond a londoni Holborn and St Pancras választókerületének parlamenti képviselői mandátumáról – írja a BBC.
A volt brit miniszterelnök a Camden New Journalnak adott nyilatkozatában azt mondta, hatalmas megtiszteltetésnek tartotta, hogy 11 éven keresztül képviselhette a választókerület lakóit, most azonban a „nemzetközi ügyekre” szeretne összpontosítani. Döntése miatt időközi választást kell tartani a körzetben, amelynek időpontját azt követően határozzák meg, hogy Starmer hivatalosan is visszaadja alsóházi mandátumát.
Keir Starmer – aki valamivel több mint két éven át vezette a munkáspárti brit kormányt – június 22-én jelentette be, hogy lemond a Munkáspárt vezetéséről és a miniszterelnöki tisztségről. Döntésére azt követően került sor, hogy a sorozatos belpolitikai botrányok, valamint a májusi időközi választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség miatt jelentősen visszaesett a támogatottsága mind a választók körében, mind a párton belül. Utódja Manchester korábbi polgármestere, Andy Burnham lett, aki júliusban lépett hivatalba.
Starmer 2015 óta tagja az Egyesült Királyság parlamentjének munkáspárti képviselőként. A miniszterelnöki posztról való lemondását követően nem sokkal egy interjúban még arról beszélt, hogy a következő általános választásokig megtartja képviselői mandátumát. A kedden közzétett nyilatkozatában azonban már úgy fogalmazott, hogy készen áll „átadni a stafétabotot utódjának”.
Nyitókép forrás: Keir Starmer Facebook-oldala