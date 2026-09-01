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09. 01.
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egyesült királyság keir starmer munkáspárt

Váratlan döntés: visszavonul a volt brit kormányfő

2026. szeptember 01. 16:28

Starmer 2015 óta tagja az Egyesült Királyság parlamentjének munkáspárti képviselőként.

2026. szeptember 01. 16:28
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Keir Starmer bejelentette, hogy lemond a londoni Holborn and St Pancras választókerületének parlamenti képviselői mandátumáról – írja a BBC.

A volt brit miniszterelnök a Camden New Journalnak adott nyilatkozatában azt mondta, hatalmas megtiszteltetésnek tartotta, hogy 11 éven keresztül képviselhette a választókerület lakóit, most azonban a „nemzetközi ügyekre” szeretne összpontosítani. Döntése miatt időközi választást kell tartani a körzetben, amelynek időpontját azt követően határozzák meg, hogy Starmer hivatalosan is visszaadja alsóházi mandátumát.

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Keir Starmer – aki valamivel több mint két éven át vezette a munkáspárti brit kormányt – június 22-én jelentette be, hogy lemond a Munkáspárt vezetéséről és a miniszterelnöki tisztségről. Döntésére azt követően került sor, hogy a sorozatos belpolitikai botrányok, valamint a májusi időközi választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség miatt jelentősen visszaesett a támogatottsága mind a választók körében, mind a párton belül. Utódja Manchester korábbi polgármestere, Andy Burnham lett, aki júliusban lépett hivatalba.

Starmer 2015 óta tagja az Egyesült Királyság parlamentjének munkáspárti képviselőként. A miniszterelnöki posztról való lemondását követően nem sokkal egy interjúban még arról beszélt, hogy a következő általános választásokig megtartja képviselői mandátumát. A kedden közzétett nyilatkozatában azonban már úgy fogalmazott, hogy készen áll „átadni a stafétabotot utódjának”.

Nyitókép forrás: Keir Starmer Facebook-oldala

Összesen 15 komment

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Nasi12
2026. szeptember 01. 19:29
Jó kép. Mindketten derüs jövö elé néznek. Néztek😄
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0
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Burdisgarage
2026. szeptember 01. 19:27
Felelősségre vonás? Mint az szdsz-nél...
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0
0
auditorium
2026. szeptember 01. 19:01
A baj előtt időben leköszön St., akárcsak elődje Boris J. miután 2O22-ben sürgette az oroszok elleni támadást... majd lemondott.
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4
0
Irgum-burgum
2026. szeptember 01. 18:15
A Brexit óta fogyóeszköz lett a miniszterelnök a brit politikában. Kell-e ennél egyértelműbb bizonyíték arra, hogy a szigetország lakói lábon lőtték magukat?
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