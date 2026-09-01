Váratlan döntés: visszavonul a volt brit kormányfő

Keir Starmer – aki valamivel több mint két éven át vezette a munkáspárti brit kormányt – június 22-én jelentette be, hogy lemond a Munkáspárt vezetéséről és a miniszterelnöki tisztségről. Döntésére azt követően került sor, hogy a sorozatos belpolitikai botrányok, valamint a májusi időközi választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség miatt jelentősen visszaesett a támogatottsága mind a választók körében, mind a párton belül. Utódja Manchester korábbi polgármestere, Andy Burnham lett, aki júliusban lépett hivatalba.