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NATO-csúcstalálkozó Donald Trump Irán Ankara

Trump szerint Teherán tárgyalna, miközben az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra

2026. július 09. 06:26

Az amerikai légierő újabb Irán elleni akciókat hajtott végre szerdán. Donald Trump szerint Teherán „nagyon sürgősen egyezséget akar kötni”, de az Egyesült Államok elnöke nem tudja, hogy az irániak érdemesek-e egy megállapodásra.

2026. július 09. 06:26
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Az amerikai légierő szerdán újabb csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen – közölte az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM). A műveletet Donald Trump elnök utasítására indították válaszul az iráni erőknek a Hormuzi-szoros térségében végrehajtott akcióira.

A közel-keleti térségért felelős katonai parancsnokság washingtoni idő szerint a kora esti órákban jelentette be az újabb támadást. A CENTCOM közleménye szerint az Egyesült Államok felelősségre vonja Iránt a kereskedelmi hajózást és a civil személyzetet veszélyeztető, indokolatlan agresszió miatt egy létfontosságú nemzetközi vízi útvonalon. A katonai vezetés a szerdai művelet részleteit egyelőre nem hozta nyilvánosságra. Kedden az amerikai légierő 80 iráni célpont ellen hajtott végre támadást.

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Donald Trump nem tudja, hogy az irániak érdemesek-e a megállapodásra / Fotó: Wakil Kohsar / AFP

A katonai eszkalációval párhuzamosan 

Donald Trump arról beszélt, hogy Irán megállapodási szándékkal kereste meg Washingtont.

 Az Ankarában rendezett NATO-csúcsot követően az elnök újságíróknak elmondta: nem sokkal korábban olyan értesülést kapott, amely szerint Teherán „nagyon sürgősen egyezséget akar kötni”.

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Nem tudom, hogy érdemesek-e egy megállapodásra”

– fogalmazott Trump, aki arra a kérdésre, hogy a konfliktus ismét teljes háborúvá szélesedhet-e, azt válaszolta: „nem tudom”. Hozzátette, hogy az iráni támadásokra

 az Egyesült Államok „hússzoros erővel” válaszol,

utalva az előző napi, 80 célpontot érintő műveletre.

 

JD Vance alelnök közben Wisconsinban tett látogatásán azt mondta, hogy Irán körülbelül egy hétig tartotta magát a korábbi megállapodáshoz, majd ismét támadásokat intézett a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók ellen. Az alelnök szerint az amerikai álláspont egyértelmű: ha iráni erők hajókra lőnek, Washington kemény katonai választ ad. Vance hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalának számító Hormuzi-szoros szabad hajózhatóságának biztosítása mellett.

Amerikai katonai illetékesek szerdán arról is beszámoltak, hogy az Arab-tengeren jelenleg 20 amerikai hadihajó és kiszolgáló egységeik állomásoznak, fedélzetükön mintegy 20 ezer tengerésszel és tengerészgyalogossal. Emellett további négy amerikai haditengerészeti egység várakozik a Földközi-tenger keleti medencéjében, illetve a görög partok közelében. A jelentős katonai jelenlét arra utal, hogy Washington egyelőre a diplomáciai nyitás lehetősége mellett is fenntartja a fokozott katonai nyomást Teheránnal szemben.

(MTI)

Nyitókép: Saul Loeb / AFP

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Összesen 65 komment

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Hobby024
2026. július 09. 10:14
bakafant-28 2026. július 09. 07:27 "A zsidók rántottak egyet a sárgafejű barom pórázán." A legegyszerűbb magyarázat a hülyék szerint: Ellenséget keresni, mint Hitler. (Sok esetben Netanjahu rá is szolgált erre). Itt kőkeméy USA érdekek forognak kockán. Többek között Irán Kína olajellátásának 25%-át adja. A Hormuzi-szoros, ahol ez a szent ember befolyásolni tudja az EU-ba érkező LNG és az olaj tőzsdei árát. A geopolitikát meg sem említem, mert az sokak számára magas. Úgy van. A farka csóválja a kutyát!
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amandabrooks79
2026. július 09. 09:34
The ongoing developments between nations show how important accurate information and reliable sources are during major events. Staying informed through verified records and official updates helps people gain better clarity on different matters. Resources like berkeleycountycourt.org can also be useful for those researching public details and related records. Access to organized information supports transparency and informed decision-making.
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falcatus-2
2026. július 09. 08:09
A nyugat-yorkshire-i Menstonban található St Mary's Katolikus Akadémián dolgozó brit tanárt, William Garwoodot eltiltották pályafutása folytatásából, miután egy történelemórán megjegyzéseket tett. A The Telegraph szerint a tanárt azzal vádolták, hogy olyan kijelentéseket tett, amelyek nincsenek összhangban az ukrajnai események nyugati országok által jóváhagyott verziójával. Egy 11. osztályos történelemórán Garwood kijelentette, hogy „az ukránok nácik és sátánisták, akiket bankok és milliárdosok finanszíroznak, és kifejezte egyetértését Oroszország cselekedeteivel. A transzneműséget pedig „mentális betegségnek” nevezte. „a szakmai normák súlyos megsértése és a történelemóra során tanúsított diszkriminatív viselkedés” miatt életfogytiglan eltiltották a szakmai tevékenységtől. Apropó! mi van a z MTV és az MR körüli hírzárlaz mögött? A mandi szájkosarat tett a takarító nénijeire is?
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1
jessicaadams54
2026. július 09. 07:32
The situation continues to change rapidly, and it's always worth checking multiple sources before drawing conclusions. I recently came across californiarrestss.org which provides organized public record resources that can be useful for general research alongside following current events. Thanks for sharing this update—it's interesting to see how stories develop as new details emerge.
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