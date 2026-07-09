Trump szerint Teherán tárgyalna, miközben az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra

JD Vance alelnök közben Wisconsinban tett látogatásán azt mondta, hogy Irán körülbelül egy hétig tartotta magát a korábbi megállapodáshoz, majd ismét támadásokat intézett a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók ellen. Az alelnök szerint az amerikai álláspont egyértelmű: ha iráni erők hajókra lőnek, Washington kemény katonai választ ad. Vance hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalának számító Hormuzi-szoros szabad hajózhatóságának biztosítása mellett.
Amerikai katonai illetékesek szerdán arról is beszámoltak, hogy az Arab-tengeren jelenleg 20 amerikai hadihajó és kiszolgáló egységeik állomásoznak, fedélzetükön mintegy 20 ezer tengerésszel és tengerészgyalogossal. Emellett további négy amerikai haditengerészeti egység várakozik a Földközi-tenger keleti medencéjében, illetve a görög partok közelében. A jelentős katonai jelenlét arra utal, hogy Washington egyelőre a diplomáciai nyitás lehetősége mellett is fenntartja a fokozott katonai nyomást Teheránnal szemben.