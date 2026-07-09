Trump szerint Teherán tárgyalna, miközben az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra

Az amerikai légierő szerdán újabb csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen – közölte az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM). A műveletet Donald Trump elnök utasítására indították válaszul az iráni erőknek a Hormuzi-szoros térségében végrehajtott akcióira.

A közel-keleti térségért felelős katonai parancsnokság washingtoni idő szerint a kora esti órákban jelentette be az újabb támadást. A CENTCOM közleménye szerint az Egyesült Államok felelősségre vonja Iránt a kereskedelmi hajózást és a civil személyzetet veszélyeztető, indokolatlan agresszió miatt egy létfontosságú nemzetközi vízi útvonalon. A katonai vezetés a szerdai művelet részleteit egyelőre nem hozta nyilvánosságra. Kedden az amerikai légierő 80 iráni célpont ellen hajtott végre támadást.