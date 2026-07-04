Ötven EP-képviselő tiltakozik Trump FIFA-békedíja miatt

A Nobel helyett egy egészen más békedíjat vehetett át Donald Trump
Az amerikai elnök nem a norvég bizottságtól, hanem a futball világától kapott rangos elismerést a világpolitikai erőfeszítéseiért.
Európai parlamenti képviselők vizsgálatot sürgetnek, szerintük a FIFA megsérthette a politikai semlegesség elvét.
Ötven európai parlamenti képviselő levélben fordult a FIFA-hoz és a szervezet etikai bizottságához, amiért Gianni Infantino FIFA-elnök tavaly decemberben békedíjat adományozott Donald Trump amerikai elnöknek – írta a Telex a Le Monde értesülései alapján. A kezdeményezést Barry Andrews ír liberális politikus, valamint a szociáldemokrata Lara Wolters és Niels Fuglsang vezette.
A képviselők azt kérik a futball világszervezetétől, hogy „a legnagyobb gyorsasággal és őszinteséggel” vizsgálja ki a díj odaítélésének körülményeit. A Le Monde információi szerint a projektet mindössze tíz ember készítette elő, és Infantino szándékosan szűk körben kezelte az ügyet. A döntés miatt már korábban is etikai vizsgálatot kezdeményezett a brit FairSquare civil szervezet, amelyhez a norvég labdarúgó-szövetség is csatlakozott.
A bírálók szerint a FIFA megsérthette saját etikai kódexét és a politikai semlegesség elvét, mivel a díj odaítéléséről állítólag a FIFA Tanácsával sem egyeztettek. Barry Andrews a lapnak úgy fogalmazott: a világbajnokság célja, hogy összekösse a világot, ezért káros a szervezet megítélésére, ha a FIFA elnöke politikai szereplők között tesz különbséget.
A levél aláírói emellett a jelenleg zajló világbajnokság magas jegyárait és a vízumkiadással kapcsolatos problémákat is kifogásolták. Az EP-képviselők korábban is bírálták a FIFA egyes döntéseit, 2024-ben például a 2034-es világbajnokság Szaúd-Arábiának ítélt rendezési joga ellen emeltek szót.
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Az amerikai elnök nem a norvég bizottságtól, hanem a futball világától kapott rangos elismerést a világpolitikai erőfeszítéseiért.
Nyitókép: William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP