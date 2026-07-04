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fifa Gianni Infantino donald trump Európai Parlament békedíj

Ötven EP-képviselő tiltakozik Trump FIFA-békedíja miatt

2026. július 04. 13:02

Európai parlamenti képviselők vizsgálatot sürgetnek, szerintük a FIFA megsérthette a politikai semlegesség elvét.

2026. július 04. 13:02
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Ötven európai parlamenti képviselő levélben fordult a FIFA-hoz és a szervezet etikai bizottságához, amiért Gianni Infantino FIFA-elnök tavaly decemberben békedíjat adományozott Donald Trump amerikai elnöknek – írta a Telex a Le Monde értesülései alapján. A kezdeményezést Barry Andrews ír liberális politikus, valamint a szociáldemokrata Lara Wolters és Niels Fuglsang vezette.

A képviselők azt kérik a futball világszervezetétől, hogy „a legnagyobb gyorsasággal és őszinteséggel” vizsgálja ki a díj odaítélésének körülményeit. A Le Monde információi szerint a projektet mindössze tíz ember készítette elő, és Infantino szándékosan szűk körben kezelte az ügyet. A döntés miatt már korábban is etikai vizsgálatot kezdeményezett a brit FairSquare civil szervezet, amelyhez a norvég labdarúgó-szövetség is csatlakozott.

A bírálók szerint a FIFA megsérthette saját etikai kódexét és a politikai semlegesség elvét, mivel a díj odaítéléséről állítólag a FIFA Tanácsával sem egyeztettek. Barry Andrews a lapnak úgy fogalmazott: a világbajnokság célja, hogy összekösse a világot, ezért káros a szervezet megítélésére, ha a FIFA elnöke politikai szereplők között tesz különbséget.

A levél aláírói emellett a jelenleg zajló világbajnokság magas jegyárait és a vízumkiadással kapcsolatos problémákat is kifogásolták. Az EP-képviselők korábban is bírálták a FIFA egyes döntéseit, 2024-ben például a 2034-es világbajnokság Szaúd-Arábiának ítélt rendezési joga ellen emeltek szót.

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Nyitókép: William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP

Összesen 20 komment

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Sorrend:
hannibal2
2026. július 04. 16:33
Elég nagy marhaság neki adni a díjat, mint ahogy az is, hogy a FIFA-nak ilyen díja van, de mi köze ehhez az EP-nek? Nekik nem valami olyasmivel kellene foglalkozniuk, hogy az EU ne csússzon tovább lefele a nemzetközi gazdasági- és politikai szcénában?
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figyelő4322
2026. július 04. 16:22
Én úgy tudtam, hogy a FIFA egy független szervezet. Az EP-nek, de VDL-nak, sőt az egész EU-nak sincs semmi köze az általuk kiadott díjakhoz. Ez a 🐖 társaság mindenbe beleüti az orrát. Különösen olyasmibe, ami szerintük nem a neobolsi píszí szerint működik. Csak pont olyan dolgokkal nem foglalkoznak, ami a kötelességük lenne. Haszontalan, semmirekellő társaság!
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Málaga21
2026. július 04. 16:09
A buzikarszalag nem zavarta őket.
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1
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Málaga21
2026. július 04. 16:08
Mi a fasz öze van az EP-nek a FIFA dolgaihoz? Miért nem a saját dolgukkal foglalkoznak?
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