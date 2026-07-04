Ötven EP-képviselő tiltakozik Trump FIFA-békedíja miatt

Ötven európai parlamenti képviselő levélben fordult a FIFA-hoz és a szervezet etikai bizottságához, amiért Gianni Infantino FIFA-elnök tavaly decemberben békedíjat adományozott Donald Trump amerikai elnöknek – írta a Telex a Le Monde értesülései alapján. A kezdeményezést Barry Andrews ír liberális politikus, valamint a szociáldemokrata Lara Wolters és Niels Fuglsang vezette.

A képviselők azt kérik a futball világszervezetétől, hogy „a legnagyobb gyorsasággal és őszinteséggel” vizsgálja ki a díj odaítélésének körülményeit. A Le Monde információi szerint a projektet mindössze tíz ember készítette elő, és Infantino szándékosan szűk körben kezelte az ügyet. A döntés miatt már korábban is etikai vizsgálatot kezdeményezett a brit FairSquare civil szervezet, amelyhez a norvég labdarúgó-szövetség is csatlakozott.