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george washington egyesült államok donald trump emlékmű

Nagy bulit akart csapni Trump, végül a teljes közönséget evakuálni kellett

2026. július 05. 09:33

Van, aminek még Donald Trump is kénytelen behódolni.

2026. július 05. 09:33
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Vihar miatt evakuálták szombaton Washington belvárosában az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség teljes közönségét.

A George Washington-emlékmű körül kialakított biztonsági zónában összegyűlt, több tízezresre becsült tömeget az ünnepi műsor tervezett kezdési időpontjában felszólították a távozásra, majd a rendőrség kiterelte a területről. 

A résztvevőket arra is kérték, hogy keressenek menedéket, ezért a közelben több kormányzati épületet is megnyitottak előttük.

Mintegy két és fél órával később a szervezők – még esőben – ismét megnyitották a helyszínt, és bejelentették, hogy a lerövidített programot megtartják. Donald Trump elnök a tervezettnél mintegy másfél órával később, washingtoni idő szerint este 11 órakor mondja el ünnepi beszédét.

A kényszerszünet idején Donald Trump közösségi oldalán azt írta, hogy a vihar elvonulása után mindenképpen elmondja beszédét, akár késő éjszaka is. Az elnöki beszédet a nagyszabásúnak beharangozott tűzijáték követi.

A washingtoni ünnepi programok közül már a délelőtti órákban törölték a belvárosi Constitution Avenue-n megrendezni tervezett hagyományos július 4-i felvonulást a rendkívüli hőség miatt.

(MTI)

Nyitókép: Matthew Hatcher / AFP

 

Összesen 1 komment

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pollip
2026. július 05. 09:39
Gyurcsánynak is így kellett volna tennie......
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