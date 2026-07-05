Nagy bulit akart csapni Trump, végül a teljes közönséget evakuálni kellett

Mintegy két és fél órával később a szervezők – még esőben – ismét megnyitották a helyszínt, és bejelentették, hogy a lerövidített programot megtartják. Donald Trump elnök a tervezettnél mintegy másfél órával később, washingtoni idő szerint este 11 órakor mondja el ünnepi beszédét.

A kényszerszünet idején Donald Trump közösségi oldalán azt írta, hogy a vihar elvonulása után mindenképpen elmondja beszédét, akár késő éjszaka is. Az elnöki beszédet a nagyszabásúnak beharangozott tűzijáték követi.

A washingtoni ünnepi programok közül már a délelőtti órákban törölték a belvárosi Constitution Avenue-n megrendezni tervezett hagyományos július 4-i felvonulást a rendkívüli hőség miatt.