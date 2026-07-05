Nagy bulit akart csapni Trump, végül a teljes közönséget evakuálni kellett

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Vihar miatt evakuálták szombaton Washington belvárosában az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség teljes közönségét.
A George Washington-emlékmű körül kialakított biztonsági zónában összegyűlt, több tízezresre becsült tömeget az ünnepi műsor tervezett kezdési időpontjában felszólították a távozásra, majd a rendőrség kiterelte a területről.
A résztvevőket arra is kérték, hogy keressenek menedéket, ezért a közelben több kormányzati épületet is megnyitottak előttük.
Mintegy két és fél órával később a szervezők – még esőben – ismét megnyitották a helyszínt, és bejelentették, hogy a lerövidített programot megtartják. Donald Trump elnök a tervezettnél mintegy másfél órával később, washingtoni idő szerint este 11 órakor mondja el ünnepi beszédét.
A kényszerszünet idején Donald Trump közösségi oldalán azt írta, hogy a vihar elvonulása után mindenképpen elmondja beszédét, akár késő éjszaka is. Az elnöki beszédet a nagyszabásúnak beharangozott tűzijáték követi.
A washingtoni ünnepi programok közül már a délelőtti órákban törölték a belvárosi Constitution Avenue-n megrendezni tervezett hagyományos július 4-i felvonulást a rendkívüli hőség miatt.
(MTI)
Nyitókép: Matthew Hatcher / AFP