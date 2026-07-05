Hivatalos: Donald Trump vagyonnyilatkozatában is szerepel a kolozsvári Trump Tower-projekt

Hivatalosan is bekerült Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába a Kolozsvárra tervezett Trump Tower ingatlanfejlesztési projekt. A Media9 román hírportál beszámolója szerint ez az első alkalom, hogy a kolozsvári beruházás megjelenik az amerikai kormányzati hivatalhoz benyújtott hivatalos dokumentumokban.

A több mint 900 oldalas elnöki vagyonnyilatkozat tanúsága szerint a The Trump Organization két megállapodással is rendelkezik a kolozsvári projekttel kapcsolatban: egy licencszerződéssel, valamint egy szállodamenedzsment-szerződéssel. Ezeket a DT Marks Cluj LLC és a DT Cluj Hotel Manager LLC nevű amerikai vállalatokon keresztül bonyolítják le. A projekt helyi partnere az SDC Imobiliare SRL, amely a Trump-márkás fejlesztésekért felel Romániában. Míg a szintén tervezett bukaresti projekt szerződéses értékét 5 és 25 millió dollár közé becsülik,