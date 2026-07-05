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kolozsvár trump tower donald trump

Hivatalos: Donald Trump vagyonnyilatkozatában is szerepel a kolozsvári Trump Tower-projekt

2026. július 05. 13:50

A teljes kolozsvári beruházás becsült értéke meghaladja az 500 millió dollárt, a most nyilvánosságra került dokumentumok pedig megerősítik, hogy az erdélyi projekt hivatalosan is a The Trump Organization nemzetközi portfóliójának részévé vált.

2026. július 05. 13:50
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Hivatalosan is bekerült Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába a Kolozsvárra tervezett Trump Tower ingatlanfejlesztési projekt. A Media9 román hírportál beszámolója szerint ez az első alkalom, hogy a kolozsvári beruházás megjelenik az amerikai kormányzati hivatalhoz benyújtott hivatalos dokumentumokban.

A több mint 900 oldalas elnöki vagyonnyilatkozat tanúsága szerint a The Trump Organization két megállapodással is rendelkezik a kolozsvári projekttel kapcsolatban: egy licencszerződéssel, valamint egy szállodamenedzsment-szerződéssel. Ezeket a DT Marks Cluj LLC és a DT Cluj Hotel Manager LLC nevű amerikai vállalatokon keresztül bonyolítják le. A projekt helyi partnere az SDC Imobiliare SRL, amely a Trump-márkás fejlesztésekért felel Romániában. Míg a szintén tervezett bukaresti projekt szerződéses értékét 5 és 25 millió dollár közé becsülik, 

a kolozsvári jogok értékét a dokumentumban ebben a szakaszban még meghatározhatatlanként jelölték meg.

A Kolozsvár keleti részén, a Borzas-dombon megvalósuló beruházás az utóbbi évek egyik legambiciózusabb romániai ingatlanfejlesztése. A projektet azon a területen tervezik felépíteni, ahol korábban a Transylvania Smart City elnevezésű okosnegyedet szerették volna megvalósítani. Idén tavasszal a helyi urbanisztikai bizottság megadta az elvi jóváhagyást a projekt első szakaszára, amelyben a tervek szerint a központi elemnek szánt 30 emeletes felhőkarcoló építése még nem szerepel.

Az eddig bemutatott látványtervek szerint a beruházás egy hatalmas lakónegyedet foglal magában, amelynek fókuszpontjában egy körülbelül 30 emeletes toronyépület áll majd. A felhőkarcolóban prémium lakásokat, szállodát, üzlethelyiségeket, éttermeket és wellness-szolgáltatásokat alakítanak ki. A teljes kolozsvári beruházás becsült értéke meghaladja az 500 millió dollárt, a most nyilvánosságra került dokumentumok pedig megerősítik, hogy az erdélyi projekt hivatalosan is a The Trump Organization nemzetközi portfóliójának részévé vált.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

 

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