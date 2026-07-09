Érdekes nap ez a mai: repülőteret neveztek el Donald Trumpról

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Donald Trump floridai otthona, a Mar-a-Lago-i rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a repülőtértől.
Hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli csütörtöktől a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere.
A dél-floridai légiközlekedési csomópont aszfaltján az új név alatt a Trump-vállalat és Donald Trump személyes repülőgépe, a Trump Force One landolt először, helyi idő szerint csütörtökön kora reggel, fedélzetén az elnök két idősebb fiával.
Eric Trump az eseményen úgy nyilatkozott: nem akarta hagyni, hogy az új nevet viselő repülőtéren egy teherszállító gép legyen az első, amely földet ér.
A korábban Palm Beach Nemzetközi Repülőtér nevet viselő légikikötő átkereszteléséről szóló jogszabályt Ron DeSantis, Florida republikánus kormányzója a közelmúltban írta alá annak elismeréseként, hogy a hivatalban lévő elnök szoros szálakkal kötődik a térséghez.
Donald Trump floridai otthona, a Mar-a-Lago-i rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a repülőtértől.
(MTI)
(Nyitókép:AFP)