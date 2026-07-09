Érdekes nap ez a mai: repülőteret neveztek el Donald Trumpról

Hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli csütörtöktől a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere.

A dél-floridai légiközlekedési csomópont aszfaltján az új név alatt a Trump-vállalat és Donald Trump személyes repülőgépe, a Trump Force One landolt először, helyi idő szerint csütörtökön kora reggel, fedélzetén az elnök két idősebb fiával.

Eric Trump az eseményen úgy nyilatkozott: nem akarta hagyni, hogy az új nevet viselő repülőtéren egy teherszállító gép legyen az első, amely földet ér.