Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
07. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
palm beach nemzetközi repülőtér trump force one donald trump

Érdekes nap ez a mai: repülőteret neveztek el Donald Trumpról

2026. július 09. 21:34

Donald Trump floridai otthona, a Mar-a-Lago-i rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a repülőtértől.

2026. július 09. 21:34
null

Hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli csütörtöktől a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere.

A dél-floridai légiközlekedési csomópont aszfaltján az új név alatt a Trump-vállalat és Donald Trump személyes repülőgépe, a Trump Force One landolt először, helyi idő szerint csütörtökön kora reggel, fedélzetén az elnök két idősebb fiával.

Eric Trump az eseményen úgy nyilatkozott: nem akarta hagyni, hogy az új nevet viselő repülőtéren egy teherszállító gép legyen az első, amely földet ér.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A korábban Palm Beach Nemzetközi Repülőtér nevet viselő légikikötő átkereszteléséről szóló jogszabályt Ron DeSantis, Florida republikánus kormányzója a közelmúltban írta alá annak elismeréseként, hogy a hivatalban lévő elnök szoros szálakkal kötődik a térséghez.

Donald Trump floridai otthona, a Mar-a-Lago-i rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a repülőtértől.

(MTI)

(Nyitókép:AFP)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. július 09. 21:47
Amerikai folklór : rendszeresen kinyírják a renitens elnököket , azután mindenfélét elneveznek róluk . A csúcs viszont : Kolumbusz és Lee tábornok szobrának eltávolítása . A szobrok visszakerültek -e már a helyükre ?
Válasz erre
0
0
templar62
2026. július 09. 21:43
Vvvv
Válasz erre
0
0
harmadik-kokrowatz
•••
2026. július 09. 21:42 Szerkesztve
24 óra alatt ráíratja a nevét bármire, máshoz nem ért. mondjuk ahhoz sem ért, csak kifizeti vagy visszaél a hatalmával. ezzel az a baj, hogyha majd minden utcát, várost, közintézményt trump-nak fognak hívni, akkor nehéz lesz eligazodni.
Válasz erre
0
1
templar62
2026. július 09. 21:40
A merénylet fényében , ez cinizmus
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!