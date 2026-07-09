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műszaki probléma hegedűs zsolt budapesti uzsoki utcai kórház

Leállt a szülészeti ellátás az Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban

2026. július 09. 20:06

Meghibásodott a légtechnikai berendezés.

2026. július 09. 20:06
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A légtechnikai berendezés hibája miatt a műszaki probléma megoldásáig – egyelőre meg nem határozott időre – leáll a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházon a szülészeti ellátás – közölte csütörtök este Facebook-bejegyzésben az egészségügyi intézmény menedzsmentje.

A közlés szerint a császárműtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak, a légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is.

„Számunkra az anyukák és az újszülöttek biztonsága az első, így a probléma végleges és megnyugtató megoldásáig arra kérjük a várandósokat, hogy a vajúdás beindulásakor a Honvédkórház szülészetén jelentkezzenek” – írták, hozzátéve:

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„Nagyon sajnáljuk a kellemetlenséget, folyamatosan dolgozunk a probléma elhárításán, és amint tudjuk, visszavesszük a szülészeti ellátást.”

(Nyitókép: MTI / Róka László)

 

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Összesen 26 komment

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Sorrend:
indaniso
2026. július 09. 22:38
A képen lévő épület az Uzsoki elfekvője, az Erzsébet királyné útja, és Hungária körút sarkán. A szülészet az Uzsoki utcában van. Egyébként meg monnyon le!
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0
0
DeGar
2026. július 09. 22:34
Jééé, Hegedűs úr sem képes a légkondikat hibátlan működésre kötelezni? Amikor az Orbán kormánynál hibásodott meg akármi, napokig a csapból is az folyt, hogy micsoda felelőtlenek.Ronhantak MP és slepje az aktuális kórházból helyszíni beszámolõt készíteni.
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2
0
NeMá
•••
2026. július 09. 22:17 Szerkesztve
Peti átadta és pozolt az új légkondival, amit még a Fidesz intézett el! Szarnak ezek dolgozni!
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1
0
johannluipigus
2026. július 09. 22:17
Hogy is hívják azt a géppuskalábú egészségügyi minisztert? Igazán intézkedhetne, ha már mindenhez is értő poloskát éppen Törökországban eszi a fene ezekben a tragikus időkben.
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2
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