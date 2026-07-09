Leállt a szülészeti ellátás az Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban

A légtechnikai berendezés hibája miatt a műszaki probléma megoldásáig – egyelőre meg nem határozott időre – leáll a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházon a szülészeti ellátás – közölte csütörtök este Facebook-bejegyzésben az egészségügyi intézmény menedzsmentje.

A közlés szerint a császárműtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak, a légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is.

„Számunkra az anyukák és az újszülöttek biztonsága az első, így a probléma végleges és megnyugtató megoldásáig arra kérjük a várandósokat, hogy a vajúdás beindulásakor a Honvédkórház szülészetén jelentkezzenek” – írták, hozzátéve: