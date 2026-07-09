Vajon meddig kíváncsiak az emberek a valós teljesítményt és az érdemi döntéseket egyelőre elfedő, Tisztítótűzként aposztrofált leszámolós filmszínházra?

Újabb és újabb dilemmák elé kerül a láthatóan pörgésben lévő Tisza-kormány ellenzéke. Ott van először is Sulyok Tamás köztársasági elnök helyzete, amellyel kapcsolatban a Fidesz végül is nem teketóriázott: teljes mellszélességgel kiállt a még regnáló államfő mellett. Talán nem is tehetett mást. Viszont így belelavírozta magát abba a szituációba, hogy új szerepében az egyik szimbolikus ügy egy sokak által nem ismert, aligha túl népszerű közjogi méltóság megvédése. Orbán Viktor volt kormányfő csütörtökre tüntetést hirdetett az alaptörvény vonatkozó módosítása ellen. Pontosabban ő is megosztotta az előző kormánypárt felhívását.

„Az előterjesztést botrányosnak tartjuk. Ez a tizedik parlamenti ciklus a rendszerváltoztatás óta, hatszor volt a kormánynak kétharmados felhatalmazása, soha senki nem élt vissza ily módon az alkotmányozó többséggel. Ennek része a köztársasági elnök megalázása, az intézmény megalázása” – indokolt Gulyás Gergely frakcióvezető. „A Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Ne hagyjuk! Tüntetés: csütörtök, 18 óra, a Sándor-palota előtt” – ezek pedig már az előző kormányfő sorai.