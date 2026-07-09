Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
07. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza sulyok tamás gulyás gergely fidesz kormányfő Magyar Péter orbán viktor

Vajon meddig kíváncsiak az emberek a valós teljesítményt és az érdemi döntéseket egyelőre elfedő, Tisztítótűzként aposztrofált leszámolós filmszínházra?

2026. július 09. 19:46

Hamarosan mind a Tisza, mind a Fidesz, mind Sulyok Tamás kénytelen fontos felvetésekre választ adni, sőt akár stratégiát is építeni. Sorba vettünk néhány ilyet.

2026. július 09. 19:46
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

Újabb és újabb dilemmák elé kerül a láthatóan pörgésben lévő Tisza-kormány ellenzéke. Ott van először is Sulyok Tamás köztársasági elnök helyzete, amellyel kapcsolatban a Fidesz végül is nem teketóriázott: teljes mellszélességgel kiállt a még regnáló államfő mellett. Talán nem is tehetett mást. Viszont így belelavírozta magát abba a szituációba, hogy új szerepében az egyik szimbolikus ügy egy sokak által nem ismert, aligha túl népszerű közjogi méltóság megvédése. Orbán Viktor volt kormányfő csütörtökre tüntetést hirdetett az alaptörvény vonatkozó módosítása ellen. Pontosabban ő is megosztotta az előző kormánypárt felhívását. 

„Az előterjesztést botrányosnak tartjuk. Ez a tizedik parlamenti ciklus a rendszerváltoztatás óta, hatszor volt a kormánynak kétharmados felhatalmazása, soha senki nem élt vissza ily módon az alkotmányozó többséggel. Ennek része a köztársasági elnök megalázása, az intézmény megalázása” – indokolt Gulyás Gergely frakcióvezető. „A Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Ne hagyjuk! Tüntetés: csütörtök, 18 óra, a Sándor-palota előtt” – ezek pedig már az előző kormányfő sorai. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter kétségtelenül faékegyszerűségű megoldást választott Sulyok Tamás – egyébként a kampányban megígért – eltávolítására, 

ahogy az Alkotmánybíróság elnökének helyzetét sem bonyolítja túl a Tisza. Előbbi esetében az alaptörvény része lesz egyetlen mondat, amely szerint a hatálybalépést követő napon a köztársasági elnök mandátuma lejár, utóbbi testületnél pedig bevezetik a 70 éves korhatárt. Polt Péter 1955-ben született. Ennyi. 

Persze akadnak, akik a jogállamiságért korábban is aggodalmaskodtak, és most is jelzik hasonló kritikáikat, mondván, ez így nem oké. De a jelek szerint például az Európai Bizottság és lapzártánkig a Sulyok által „behívott” Velencei Bizottság sem küldött tiltakozó jegyzéket. Az uniós forrásokért való egyezkedés részeként, úgy tűnik, Brüsszel rábólintott az elképzelésre. 

A Fidesznél mindenesetre továbbra is kérdéses, mennyire tolja meg az ügyet, hiszen az új kormányzatot épp azzal támadni a leghevesebben, amivel tizenhat esztendőig őt is betalálták – okkal vagy ok nélkül –, hitelességi problémákat vethet fel a kommunikációban.

És ez akár váratlan (?) módon is történhet: miután múlt heti számunkban Áder János hosszan fejtegette a Tisza politikájának tarthatatlanságát, hangsúlyozva, Magyar Péterék célja, hogy mindenki féljen, a megszólított miniszterelnök azzal vágott vissza, hogy az exállamfő állami villájáról bemutatott egy (egyébként korábbról ismert) drónfelvételt. 

Hiába járt 1990 óta minden leköszönő köztársasági elnöknek impozáns lakóingatlan a haláláig, a videó Áder érvelése alól nyilván azzal akarja kihúzni a szőnyeget – némi képzavarral élve –, hogy könnyen beszél ez az ember ekkora luxusból. És máris mindegy a nagyközönségnek, legalábbis a Tisza-kommunikáció szándékai szerint, hogy igaza van-e. Történetesen igen. 

Az eset rámutat arra, hogyan kezeli a vitákat és a fideszes kritikákat Magyar Péter és csapata. Bármit mond is bárki az ellenzéki padsorokból, gyorstüzeléssel érkezik egy az előző tizenhat évre alapozott visszatámadás.

Hónapok óta erről szólnak a parlamenti ülések. Ha a kormányfő nincs jelen, mindez szofisztikáltabb formát ölt, hiszen Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jóval pragmatikusabb és higgadtabb hangnemet üt meg, a lényegen azonban ez nem változtat. 

És akkor elérkeztünk a Fidesz következő dilemmájához. Bár nagy felület és lehetőség, pláne, hogy rég nem látott tömegek követik a parlamenti közvetítéseket, itt az idő tisztázni, hogy a parttalan alázásért cserébe tényleg érdemes-e frakciószinten benn ülni a patkóban. Volt már rá példa, hogy a Fidesz és a KDNP kivonult az ülésteremből, amikor a hazugsága miatt hiteltelennek kikiáltott Gyurcsány Ferenc emelkedett szóra. Csakhogy akkor a jobboldal erősebb volt, és a magyarázat is ült politikailag. 

Most azért más a helyzet. Nem kicsit, nagyon. Ettől függetlenül ha nem lenne kit ütni helyben, az Magyar Pétert is dilemma elé állítaná, hiszen egyelőre másról sem szólnak a maratoni országházi beszédei, mint az előd ostorozásáról, olykor személyre szabottan, a vele szemben ülőkre való mutogatással fűszerezve.

Ha csak a távolba adresszálhatná a tirádákat, az korántsem lenne olyan hatásos. 

A Fidesz tehát egy kommunikációs eszköztől fosztaná meg ezen a téren egyszerre kreatív és gátlástalan legyőzőjét – csakhogy a mutatványt megfutamodásként is lehetne tálalni, ugyancsak visszamutogatva a tizenhat évnyi kétharmados kormányzásra. Mindazonáltal a felvetéssel az ellenzéknek foglalkoznia kell, ahogy azzal is, mennyire tűnik fel egységes erőként a Mi Hazánkkal. 

Magyar olykor lazán egybegyúrja a teljes ellenzéket, s ez mintha Toroczkai Lászlóéknak sem lenne ellenére, elég csak a Hotel Lentulai című műsorban Orbán Viktor méltatását meghallgatni a pártelnök részéről, ám a Fidesznek és a KDNP-nek ez valójában nem előnyös.

Sőt, a megsemmisüléssel érhet fel hosszabb távon! 

Ugyanakkor dilemma előtt áll a Kereszténydemokrata Néppárt is: hosszú évtizedes társbérlet után hajlandó-e markánsan elkülönülni a Fidesztől? Világnézeti párt világos állításokkal fontos civilizációs kérdésekben, amelynek vannak arcai, így akár lehet esélye az önálló karakter kialakítására. Kérdés, meghozzák-e ezt a döntést Semjén Zsolt utódai. 

Visszakanyarodva Sulyok Tamásra: neki most az lesz a legnagyobb dilemma, aláírja-e az eltávolítását célzó alaptörvény-módosítást, ha elfogadja a parlament.

Nincs jó megoldás, valamennyi forgatókönyv a mandátuma végét jelenti, az egyik azonnal, a másik picit lassabban. De nincs kiút, legfeljebb a tiltakozás. Amit most a Fidesz felkarolt. De vajon nem vált ki ellenkező hatást egy demonstráció, amely láthatóan – vagy legalábbis jól kommunikálható módon – nem fejez majd ki elementáris társadalmi ellenérzéseket? És nem használja-e ki ezt a körülményt a kormányfő? Nos, ez utóbbi felvetés kapcsán aligha lehetnek kétségeink. 

A Tiszánál egyébként az a legnagyobb kérdés, hogy vajon meddig kíváncsiak az emberek a valós teljesítményt és az érdemi döntéseket egyelőre elfedő, Tisztítótűzként aposztrofált leszámolós filmszínházra.

Úgy tűnik, napról napra egyre kevésbé, ám egyelőre még igen. Legalábbis a saját tábora. A többiek hüledeznek vagy kivárnak.

(Nyitókép: Hatlaczki Balázs / Magyar Nemzet)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2026. július 09. 22:55
"Vajon meddig kíváncsiak az emberek a ... Tisztítótűzként aposztrofált leszámolós filmszínházra?" Nem tudom. Ám a jakobinusok nyaktilós "lefejezős leszámolós népszínházá"-nak végig nagy tömeg tapsolt ujjongva, amíg az új rendszer új ura véget nem vetett neki. A "lefejezős leszámolós népszínház" kitervelői, elindító és rendezői pedig megélhették a halálba küldött áldozataik utolsó megélési tapasztalatait: a tömeg ujjongása és gyalázása alatti vérpadra lépkedést, a fejet a nyaktiló alá hajtást, és a penge szisszenését - ugyanis ővelük is leszámoltak nyaktilózással. A társadalmat felhergelő, lángba borító, nyaktilózva leszámoló Robespierre, Danton és társai a saját népszínházuk áldozatai lettek. Ez a jakobinusok leszámolós népszínházának a tapasztalata. A bolsevikok leszámolós népszínházának a tapasztalata is nagyon hasonló volt. Ennyi a népszínházról, népszerűségről.
Válasz erre
0
0
medve-allatka
2026. július 09. 22:28
szerinted mire lesz elég ez a teljesítmény a piacon, Dániel? Unalmasabb vagy, mint Áder :D
Válasz erre
0
0
harmadik-kokrowatz
•••
2026. július 09. 22:17 Szerkesztve
60 ezer milliárd-ennyit loptak el. ezt elosztva 10 millióval az 6 millió. az elmúlt évtizedben minden egyes embernek -aggastyántól a csecsemőig- 6 millió forintba került orbán, a vejkó és a többiek. erre jön rá a pénzben ki nem fejezhető kár, amit az országnak, a társadalomnak okoztak.
Válasz erre
0
0
elcapo-3
2026. július 09. 22:13
Kormányzás az nulla , a prolihergelés megy ezerrel! Mi lesz , ha elkezdenek majd kormányozni? Megszorítások! Ha valamelyik balfasz szektaarc nem tudná, az iskola szeptemberben kezdődik és nem novemberben! És 700 ezer iskolás van és nem 400 ezer. Szektás cigányok, erre mi a válasz?
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!