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törökország Magyar Péter donald trump

Az ATV véletlenül elcsípte Magyar Pétert egy rövid interjúra Törökországban, ahol a miniszterelnök azt is elmagyarázta, mi történt közte és Trump között (VIDEÓ)

2026. július 09. 11:08

Mindez azután történt, hogy Trump egyszerűen levegőnek nézte Magyart, aki a fotósok kereszttüzében csak zavartan mosolygott.

2026. július 09. 11:08
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Otthon több helyen megjelent, hogy fogott-e kezet, vagy nem fogott kezet Donald Trumppal. Mi az igazság? Elmondja nekünk? – tette el a kérdést az ATV riportere Ankarában, a NATO-csúcs után Magyar Péternek.

Magyarország miniszterelnökének válaszát, magyarázatát változtatások nélkül közöljük.

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„Fogtam kezet Donald Trumppal, és ő is fogott velem, bár nem azon a képsoron, ami a nyilvánosság előtt van, hiszen az egy... Nagyon érdekesek ezek a családi fotózások. Úgy hívják ezeket a nagy csoportfotókat, hogy ezt előtte elpróbálják ott bent, pulpitusok nélkül, mindenkinek megvan a helye, kiosztanak így egy-egy számot, és ott fel is van írva az országnak a kezdőbetűje a padlón, és ezt előtte elpróbáltuk. Sokat vártunk egymásra, de végül összejött a csoport, és elpróbáltuk. És akkor érkezett az amerikai elnök, bemutatkoztunk egymásnak, mondta, hogy gratulál, és én megköszöntem. És egyébként mindenkivel kezet fogott ott mellettem, a görög miniszterelnökkel és a többiekkel, egyedül az izlandi miniszterelnök asszonnyal nem, és ezt pótolta azon a felvételen, ami a nyilvános fotózáson készült. Ezért van az, hogy mással ott, a második sorban nem fog kezet, mert mindenkivel kezet fogott, már előtte két perccel. De örülök, hogy az Origo és az egyre jobban haldokló propaganda egyes ágai ezen jót élcelődtek. Hát ennyi örömük legyen, így a megszűnésük előtt.”

Nyitókép: Saul Loeb/AFP

 

 

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Összesen 119 komment

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google-2
2026. július 09. 15:25
Szóval a nem diktátor demokrata megszünteti az ellenzéki sajtót! Érdekvédők, örüljetek!
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0
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cinkegolyó
2026. július 09. 15:14
Egy furunkulus ez a kerti törpe, röhejes, ahogy a második sorban helyezkedni próbál, hogy kilátsszon a többiek mögül.
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8
0
rhano
2026. július 09. 15:09
Hazudsz mint mindig
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7
1
zsuzsa-963
2026. július 09. 15:06
magyarbtamas.com szerint a NATO összejövetelen minden résztvevő vezető egy éles pisztolyt kapott ajándékba Erdogantól. Magyar Péter eszerint engedély nélkül tart lőfegyvert?
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6
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