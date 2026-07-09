Az ATV véletlenül elcsípte Magyar Pétert egy rövid interjúra Törökországban, ahol a miniszterelnök azt is elmagyarázta, mi történt közte és Trump között (VIDEÓ)

„Fogtam kezet Donald Trumppal, és ő is fogott velem, bár nem azon a képsoron, ami a nyilvánosság előtt van, hiszen az egy... Nagyon érdekesek ezek a családi fotózások. Úgy hívják ezeket a nagy csoportfotókat, hogy ezt előtte elpróbálják ott bent, pulpitusok nélkül, mindenkinek megvan a helye, kiosztanak így egy-egy számot, és ott fel is van írva az országnak a kezdőbetűje a padlón, és ezt előtte elpróbáltuk. Sokat vártunk egymásra, de végül összejött a csoport, és elpróbáltuk. És akkor érkezett az amerikai elnök, bemutatkoztunk egymásnak, mondta, hogy gratulál, és én megköszöntem. És egyébként mindenkivel kezet fogott ott mellettem, a görög miniszterelnökkel és a többiekkel, egyedül az izlandi miniszterelnök asszonnyal nem, és ezt pótolta azon a felvételen, ami a nyilvános fotózáson készült. Ezért van az, hogy mással ott, a második sorban nem fog kezet, mert mindenkivel kezet fogott, már előtte két perccel. De örülök, hogy az Origo és az egyre jobban haldokló propaganda egyes ágai ezen jót élcelődtek. Hát ennyi örömük legyen, így a megszűnésük előtt.”