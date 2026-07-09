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NATO Magyar Péter Recep Tayyip Erdogan

Az összes, NATO-csúcson részt vevő potentát kapott pisztolyt Erdogantól

2026. július 09. 21:30

De csak a magyar dicsekedett el vele.

2026. július 09. 21:30
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Hont András
Hont András
Facebook

„Az összes NATO-csúcson résztvevő potentát kapott pisztolyt Erdogantól, de csak a magyar dicsekedett el vele, hogy

megint van valamije, ami el tud sülni, és vannak hozzá golyói.”

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(Nyitókép: Altan Gocher / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

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Összesen 29 komment

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Sorrend:
cint04
2026. július 09. 22:54
Különben ez éles fegyver? ÉS hol hozta haza a táskájában? Hány törvényt sértett ezzel meg?
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0
0
demalgon
•••
2026. július 09. 22:54 Szerkesztve
fernandvix 2026. július 09. 22:46 demalgon 2026. július 09. 21:37 Szopsz április 12. óta. Élvezed? :)))))))) Szopni?Már úgy érted falloszt?Én hetero vagyok bocsáss meg!Nekem 3 gyerekem van.De sajnálom, hogy egy kis gyáva szodomita vagy,tudod a családnál nincs jobb dolog.Persze ezt te SOSEM fogod megtudni.A szánalmas kis életed lehet láthatóan,de az ilyet mint te hagyni kell elsorvadni.A gonoszságod úgy is elrohaszt majd téged, míg én vígan élek...
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0
0
fernandvix
2026. július 09. 22:46
demalgon 2026. július 09. 21:37 Szopsz április 12. óta. Élvezed? :))))))))
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0
0
demalgon
2026. július 09. 22:37
fernandvix 2026. július 09. 22:01 elektronelektor 2026. július 09. 20:57 "fernandvix 2026. július 09. 21:40 • Szerkesztve Az nem hír Bandi hogy von der Leyen jótékonykodik vele?" Érdektelen. Ami ennél érdekesebb: ön miért éppen itt vergődik? Fizetik talán érte? Ha nekem kéne fizetni is idejárnék. Élvezet belétek rúgni felfuvalkodott mocskos narancsbolsevikokba. Vicces, amikor egy láthatóan nőt még nem látott kisfiú izmozik a neten,és bolsevikoknak nevezz jobboldali embereket.Ebből két dolog egyértelmű..Az egyik, hogy gyáva vagy, a másik hogy ostoba is.Ez a kettő együtt tényleg tiszássá tesz téged!Légy is büszke rá!A Lenin fiúk is azok voltak.Aztán mi lett velük...
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