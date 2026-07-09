Ilyen még nem volt: egy Magnum-pisztolyt kapott Magyar Péter, a nevére gravírozva, töltényekkel
Igaza van a miniszterelnöknek: valóban szokatlan ajándék.
De csak a magyar dicsekedett el vele.
„Az összes NATO-csúcson résztvevő potentát kapott pisztolyt Erdogantól, de csak a magyar dicsekedett el vele, hogy
megint van valamije, ami el tud sülni, és vannak hozzá golyói.”
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Igaza van a miniszterelnöknek: valóban szokatlan ajándék.
(Nyitókép: Altan Gocher / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)