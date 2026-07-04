Amerika nem adja magát könnyen, az bizonyos

Hollywood-Amerika és Biblia-­Amerika, woke Amerika és Trump-Amerika, fekete gettólakók és fehér protestáns kertvárosiak, metropoliszliberálisok és a végtelen prérik konzervatív lakói. Valójában annyiféle Amerika van, amennyi csillag az égen – vagy legalábbis a lobogójukon.

Az Egyesült Államok a 250. születésnapját ünnepli, és nehéz is felsorolni, mennyire át- meg átszövi életünket, mindennapjainkat, gondolkodásunkat mindaz, ami amerikai.

A mi régiónkban főleg a fiatalabb nemzedékekét. Nem elképzelhető a gyerek- és ifjúkori emlék­gyűjteményünk a látványos amerikai filmek hosszú sora nélkül; nehéz lenne kisatírozni elménkből mindazt, ami az amerikai popkultúrából jön, a könnyű­zenétől a játékokon át a gyorséttermek világáig. Mai mindennapi életünk pedig elképzelhetetlen a Google, a közösségi médiumok és lassan már az MI nélkül – ezek mind-mind Amerikában szökkentek szárba, hogy más platformokra tereljenek minket, és áthuzalozzák az agyunkat, a legfiatalabb nemzedékét is beleértve.