Láthatatlan hadsereggel csap le Irán az Öböl menti államokra – a perzsa állam titokban folytatná a háborút?

Az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) új, közvetlenül a szervezetnek alárendelt titkos csoportokat hozott létre Irakban, hogy azok Kuvait, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek ellen hajtsanak végre dróntámadásokat – adta hírül iraki forrásokra, köztük katonai és biztonsági tisztviselőkre, valamint síita milíciák parancsnokaira, hivatkozva a Reuters. A hírügynökség szerint Teherán ezzel próbálja fenntartani regionális befolyását, miközben hagyományos szövetségi rendszere jelentősen meggyengült.

Hét dróntámadás egy hónap alatt

A Reuters forrásai arról számoltak be, hogy a sejtek április 20. és május 17. között már legalább hét dróntámadást hajtottak végre Irak déli sivatagos területeiről: