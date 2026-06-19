Láthatatlan hadsereggel csap le Irán az Öböl menti államokra – a perzsa állam titokban folytatná a háborút?

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A Reuters szerint a Forradalmi Gárda rejtett hálózata Irakból hajt végre dróncsapásokat a térség országai ellen.
Az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) új, közvetlenül a szervezetnek alárendelt titkos csoportokat hozott létre Irakban, hogy azok Kuvait, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek ellen hajtsanak végre dróntámadásokat – adta hírül iraki forrásokra, köztük katonai és biztonsági tisztviselőkre, valamint síita milíciák parancsnokaira, hivatkozva a Reuters. A hírügynökség szerint Teherán ezzel próbálja fenntartani regionális befolyását, miközben hagyományos szövetségi rendszere jelentősen meggyengült.
A Reuters forrásai arról számoltak be, hogy a sejtek április 20. és május 17. között már legalább hét dróntámadást hajtottak végre Irak déli sivatagos területeiről:
A támadások egyik célpontja a kuvaiti Ali Al Salem légibázis volt, ahol amerikai csapatok állomásoznak.
A Reuters ugyanakkor megjegyezte, hogy a beszámolókat független forrásból nem tudta megerősíteni.
A hírügynökségnek nyilatkozó milíciaparancsnokok szerint a változás hátterében az áll, hogy Irán regionális szövetségi rendszere az elmúlt években jelentősen meggyengült. A Hamász és a Hezbollah súlyos veszteségeket szenvedett, a jemeni húszikat amerikai és brit csapások érték, míg Bassár el-Aszad szíriai elnök 2024 végi bukása elvágta az iraki milíciák egyik fontos utánpótlási útvonalát.
Dzsászim al-Bahadli nyugalmazott iraki tábornok a úgy fogalmazott a hírügynökségnek:
A Forradalmi Gárda által létrehozott újabb csoportok kisebbek, ideológiailag elszántabbak és szorosabb ellenőrzés alatt állnak, ami azt tükrözi, hogy Iránnak gazdasági nehézségek közepette takarékoskodnia kell az erőforrásaival.”
Bár Washington és Teherán június 17-én ideiglenes megállapodást írt alá a háború lezárásáról, az iráni vezetés világossá tette, hogy a „ellenállási csoportok” támogatása nem képezi a tárgyalások részét.
Az amerikai külügyminisztérium ugyanakkor ismét felszólította Bagdadot, hogy
számolja fel „Irán destabilizáló tevékenységének valamennyi eszközét”,
beleértve a Forradalmi Gárda és a Teherán irányítása alatt álló fegyveres csoportokat is.
Az új sejtek működése egyben komoly próbatételt jelent Ali al-Zaidi új iraki miniszterelnök számára is, akinek egyszerre kell egyensúlyoznia az Egyesült Államok és Irán között, miközben Bagdad igyekszik helyreállítani kapcsolatait az Öböl menti arab államokkal, írja a Reuters.
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Fotó: ATTA KENARE / AFP