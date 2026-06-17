Alapjaiban változtatta meg Európa gondolkodását Orbán Viktor: ehhez kell most alkalmazkodnia Magyar Péternek is

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Nem véletlenül mondta az új magyar miniszterelnök, hogy nem bontaná le a déli határkerítést.
Az EU új migrációs paktuma jelentős fordulatot hozott a kontinens migrációs politikájában, a hangsúly immár a visszatoloncolásra és határvédelemre került – írja az SME.
A cikk kiemeli, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban szélsőségesnek tartott megoldásai – például a határkerítés – mára elfogadottá váltak Európában.
Magyar Péter kampányában jelezte, nem bontaná le ezt a kerítést.
A visegrádi országok kormányai továbbra is elutasítják az uniós kötelező szétosztást vagy szolidaritást, annak alternatívái ellenére is; álláspontjuk szerint ez számukra átléphetetlen vörös vonal marad.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP