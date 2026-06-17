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Magyarország migráció bevándorló migráns Magyar Péter határkerítés Orbán Viktor bevándorlás Európai Unió

Alapjaiban változtatta meg Európa gondolkodását Orbán Viktor: ehhez kell most alkalmazkodnia Magyar Péternek is

2026. június 17. 20:34

Nem véletlenül mondta az új magyar miniszterelnök, hogy nem bontaná le a déli határkerítést.

2026. június 17. 20:34
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Az EU új migrációs paktuma jelentős fordulatot hozott a kontinens migrációs politikájában, a hangsúly immár a visszatoloncolásra és határvédelemre került – írja az SME.

A cikk kiemeli, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban szélsőségesnek tartott megoldásai – például a határkerítés – mára elfogadottá váltak Európában.

Magyar Péter kampányában jelezte, nem bontaná le ezt a kerítést.

A visegrádi országok kormányai továbbra is elutasítják az uniós kötelező szétosztást vagy szolidaritást, annak alternatívái ellenére is; álláspontjuk szerint ez számukra átléphetetlen vörös vonal marad.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
tikkadt-szocske
2026. június 17. 22:09
Azért nem bontja le Tiszar Pöti a déli kerítést, mert még a saját bégető nyája is bősz nyerítésbe kezdene.
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0
0
oberennsinnen49
•••
2026. június 17. 21:57 Szerkesztve
Ez tartalmaz valós elemeket, de sajnos alapjaiban változtatta meg a magyarok gondolkodását is. Ekkora gyűlölet Gyurcsány alatt sem volt ebben az országban. Amit el lehetett volna kerülni, meg sem lett volna szabad születni a gyűlöletfolyamnak. Csak tisztességesen kellett volna beszélni az emberekkel, elsősorban a médiával, nem visszautasítani, hanem elmenni mindenhová, ahova hívják. És válaszolni. Orbán nem ezt tette, ezzel óriási bajt hozott a nemzeti tábor fejére, a fél ország tolvaj, rabló aljasoknak tart bennünket. És az ország úszik a szemétben, a gyűlöletben, mert OV szó nélkül hagyta a mocsokáradatot. Egyszer nem mondta - pedig Magyar Péter kommunikációját ismerve - erről kellett volna szólnia a kampány minden napjának: - A Tisza-vezér szájából ömlik a mocsok.
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1
0
falcatus-2
2026. június 17. 21:04
"Alapjaiban változtatta meg Európa gondolkodását Orbán Viktor: ehhez kell most alkalmazkodnia Magyar Péternek is..." Nem kell. Jól érzékelhetően Orbánt igyekszik lelkesen másolgatni. Egy kis ócska epigon Még a másoláshoz is lökött. Azt hiszi ő majd tökélyre viszi, azt amiben alávaló módon megakadályozta.
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4
0
johannluipigus
2026. június 17. 20:39
Azt bátran kijelenthetjük, hogy miniszterelnök urunk fényévekkel megelőzte korát. Továbbra is kérdés, hogy a következő 50 évben lesz-e hozzá hasonló nagyformátumú politikus Európában.
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6
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