Alapjaiban változtatta meg Európa gondolkodását Orbán Viktor: ehhez kell most alkalmazkodnia Magyar Péternek is

Az EU új migrációs paktuma jelentős fordulatot hozott a kontinens migrációs politikájában, a hangsúly immár a visszatoloncolásra és határvédelemre került – írja az SME.

A cikk kiemeli, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban szélsőségesnek tartott megoldásai – például a határkerítés – mára elfogadottá váltak Európában.