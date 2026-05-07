Dmitrij Medvegyev egy meglehetősen ellenséges hangvételű cikket írt az RT orosz propagandaportál felületén, két nappal azelőtt, hogy Oroszországban megemlékeznek a náci Németország felett 1945-ben aratott szovjet győzelemről – szúrta ki a Világgazdaság.

A szövegben a volt elnök azt állította, hogy Németországban soha nem tartottak népszavazást az újraegyesítésről, így szerinte annak jogi alapja is kérdéses.

Az orosz politikus szerint Berlin a Rostockban megnyitott tengeri taktikai parancsnoksággal megsértette a két plusz négyes szerződést, amely Németország újraegyesítésének nemzetközi jogi kereteit rögzítette. Medvegyev ebből azt a következtetést vonta le, hogy maga a szerződés érvénytelenné vált. Mint írta, ez „megkérdőjelezi a modern német állam jogszerűségét”.