RMDSZ-es válasz a soviniszta támadásra: a magyar adófizetőknek is joguk van műemlékeikhez

Csoma Botond szerint Dan Tanasănak nincs joga megkérdőjelezni a gyimesbükki Rákóczi-vár felújítását, mivel a romániai magyar közösség is hozzájárul az ország költségvetéséhez, és joga van történelmi emlékei megőrzéséhez.
Élesen reagált Csoma Botond RMDSZ-es politikus Dan Tanasă AUR-os parlamenti képviselő kijelentéseire,
miután a magyarellenes megnyilvánulásairól ismert politikus bírálta a gyimesbükki Rákóczi-vár felújítását.
Tanasă szombati Facebook-bejegyzésében azt sérelmezte, hogy közpénzből újítottak fel egy olyan történelmi épületet, amelyet ő a monarchia időszakához kötött, és ezt nem a tolerancia, hanem a „szolgalelkűség” jelének nevezte.
Csoma Botond közösségi oldalán kemény hangnemben válaszolt a magyarellnes politikusnak. Bejegyzésében azt írta:
a gyimesbükki Rákóczi-vár nem Tanasă magántulajdona, hogy ő döntse el, fel lehet-e újítani vagy sem.
Az RMDSZ-es politikus hangsúlyozta, hogy a romániai magyarok ugyanúgy adófizető polgárai Romániának, ezért joguk van ahhoz, hogy az általuk is lakott régiók műemlékei megújuljanak:
„Ide figyelj, te otromba, sovén Tanasă! A gyimesbükki Rákóczi-vár nem a te magántulajdonod, hogy te döntsd el, hogy felújításra kerül vagy sem! A romániai magyarok ennek az országnak az adófizetői, úgyhogy joguk van ahhoz, hogy felújításra kerüljenek az általuk is lakott régiókban található műemlékek!
Te meg úgyis a történelem szemétdombjára kerülsz előbb-utóbb, ahol várnak rád a többi, már odakerült sovén pajtásaid. Csak idő kérdése!”
A vita előzménye, hogy május végén hivatalosan is átadták a felújított gyimesbükki Rákóczi-várat. Az építésének 400. évfordulójára megújult erődítmény széles körű összefogással és az Országos Beruházási Társaság támogatásával nyerte vissza méltó állapotát. A műemlék hivatalosan immár Bethlen-Rákóczi-vár néven ismert, avatásán több száz érdeklődő, valamint egyházi és világi méltóságok vettek részt.
A Rákóczi-vár körüli feszültséget tovább erősítette, hogy a csíksomlyói búcsú napján Mihai Tîrnoveanu, a Calea Neamului nevű szélsőséges román szervezet vezetője is a helyszínről üzent a magyaroknak. A román zászlóval készült bejegyzésben azt írta a Csíksomlyóra tartó magyaroknak, hogy Gyimesbükkön „nincs semmilyen határ”, hanem „ez itt Bákó, Románia”.
Nyitókép: Teutsch Tamás / Maszol