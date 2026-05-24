RMDSZ-es válasz a soviniszta támadásra: a magyar adófizetőknek is joguk van műemlékeikhez

„Ide figyelj, te otromba, sovén Tanasă! A gyimesbükki Rákóczi-vár nem a te magántulajdonod, hogy te döntsd el, hogy felújításra kerül vagy sem! A romániai magyarok ennek az országnak az adófizetői, úgyhogy joguk van ahhoz, hogy felújításra kerüljenek az általuk is lakott régiókban található műemlékek!

Te meg úgyis a történelem szemétdombjára kerülsz előbb-utóbb, ahol várnak rád a többi, már odakerült sovén pajtásaid. Csak idő kérdése!”

A vita előzménye, hogy május végén hivatalosan is átadták a felújított gyimesbükki Rákóczi-várat. Az építésének 400. évfordulójára megújult erődítmény széles körű összefogással és az Országos Beruházási Társaság támogatásával nyerte vissza méltó állapotát. A műemlék hivatalosan immár Bethlen-Rákóczi-vár néven ismert, avatásán több száz érdeklődő, valamint egyházi és világi méltóságok vettek részt.