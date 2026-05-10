Ft
Ft
26°C
11°C
Ft
Ft
26°C
11°C
05. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
tengeri drón Görögország ukrajna

Hajszálon múlt a tragédia: robbanóanyaggal teli ukrán tengeri drón sodródott partra egy görög szigeten

2026. május 10. 17:39

Egyre nagyobb veszélyt jelentenek az irányíthatatlanná váló fegyverek.

2026. május 10. 17:39
null

Hatástalanították a nyugat-görögországi Lefkáda-sziget partjainál talált, száz kilogramm robbanóanyaggal teli tengeri drónt – jelentette az ERT görög köztévé vasárnap. A 6 méteres drónt csütörtökön találták meg a jón-tengeri sziget partjainál lévő sziklák közelében, motorja még mindig járt, és a halászok, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról, a sziget egy kis kikötőjébe vontatták.

A görög parti őrség közlése szerint a szerkezetet ellenőrzött robbantással hatástalanították, és egy különleges haditengerészeti létesítménybe szállították, ahol vizsgálat folyik a származásáról, műszaki képességeiről és az általa bejárt útvonalról. „Ez egy súlyos eset” – nyilatkozta az állampolgárok védelméért felelős miniszter, Mihálisz Hriszohoídisz a görög rádiónak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A görög média szerint a drón egy ukrán gyártmányú MAGURA V3 típusú eszköz, amilyet Ukrajna az Oroszországgal vívott háborúban használ.

A Kathimerini című görög napilap szerint a hatóságok vizsgálják, van-e összefüggés azzal, hogy Ukrajna tengeri drónokat vet be Oroszország árnyéflottájának megtámadására. A múltban már jelentettek ilyen típusú támadásokat a Földközi-tengeren, Líbia és Kréta között, valamint Málta partjainál.

Szemtanúk szerint a drón hajtóműve még mindig járt, ami arra enged következtetni, hogy a kezelők elvesztették az irányítást az eszköz felett, és az továbbhaladt, amíg el nem érte a partot.

A görög hatóságok aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy egy robbanóanyaggal megrakott tengeri drón eljutott egy üdülőszigetre, és felhívták a figyelmet a tengeri biztonságot, az infrastruktúrát és a lakosságot fenyegető veszélyekre.

(MTI)

Nyitókép forrása: AGGELOS NAKKAS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
somfas
2026. május 10. 18:57
Bezzeg ha ez orosz lenne casus bellit láttatnának benne.
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2026. május 10. 18:09
Így hamar terroristák lesznek az ukránok.
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. május 10. 17:53
Majd a migrik belekapaszkodnak, nehogy elsüllyedjenek
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2026. május 10. 17:42
Hát veszélyes dolog az ukrán-görög határon élni.. Vagy várj csak..
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!