Hajszálon múlt a tragédia: robbanóanyaggal teli ukrán tengeri drón sodródott partra egy görög szigeten

Hatástalanították a nyugat-görögországi Lefkáda-sziget partjainál talált, száz kilogramm robbanóanyaggal teli tengeri drónt – jelentette az ERT görög köztévé vasárnap. A 6 méteres drónt csütörtökön találták meg a jón-tengeri sziget partjainál lévő sziklák közelében, motorja még mindig járt, és a halászok, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról, a sziget egy kis kikötőjébe vontatták.

A görög parti őrség közlése szerint a szerkezetet ellenőrzött robbantással hatástalanították, és egy különleges haditengerészeti létesítménybe szállították, ahol vizsgálat folyik a származásáról, műszaki képességeiről és az általa bejárt útvonalról. „Ez egy súlyos eset” – nyilatkozta az állampolgárok védelméért felelős miniszter, Mihálisz Hriszohoídisz a görög rádiónak.