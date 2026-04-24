Végre lehullt a lepel az EU-csúcstalálkozón: eddig mindent Orbánra fogtak, most kiderült az igazság

Az Európai Bizottság bejelentette: amint Magyar Péter lesz a miniszterelnök, Ukrajna közelebb kerül az EU-tagsághoz
A bővítési biztos pozitív jelzéseket hallott.
Miközben az elmúlt időszakban Orbán Viktort hibáztatták azért, amiért nem halad kellő ütemben Ukrajna EU-csatlakozása, Cipruson ráeszméltek arra az Európai Tanács tagjai, hogy más kormányfők sem támogatják a folyamatot.
Az Európai Tanács ciprusi ülésén több vezető – köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Kristen Michal észt miniszterelnök – úgy vélte, hogy Orbán Viktor távozása gyorsíthatja Ukrajna EU-csatlakozását – írja a Politico.
A cikk viszont azt is kiemeli, hogy
Bart De Wever belga kormányfő szerint túlértékelik Orbán szerepét a döntéshozatalban, olyan értelemben, hogy más országok is gyakran eltérnek az uniós konszenzustól.
A szerző példaként említi, hogy Andrej Plenković horvát miniszterelnök kijelentette, irreálisnak tartja Ukrajna 2027-es csatlakozását a jelenlegi folyamat mellett.
Nyitókép: AFP/Yves Herman
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.