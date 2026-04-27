Brüsszel új játékba kezdene: Ukrajnát nem a NATO-ba, hanem egy friss szövetségbe terelné

2026. április 27. 17:22

Az orosz–ukrán háború következményei egyre inkább átformálják Európa biztonságpolitikai gondolkodását. Brüsszel azonban már nem kizárólag az EU- és NATO-tagságban látja Ukrajna jövőjének zálogát. Egy új, különálló védelmi szövetség gondolata került előtérbe.

null

Az Unian ukrán hírügynökség beszámolója szerint Brüsszel részéről egyre hangsúlyosabban jelenik meg az a megközelítés, amely szerint Ukrajna rövid távú biztonsági és védelmi érdekei nem feltétlenül esnek egybe a hagyományos integrációs folyamatokkal. Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi és űrügyi biztosa egy lengyelországi konferencián beszélt arról, hogy a jelenlegi körülmények között sem a NATO-, sem az uniós tagság nem kínál gyors megoldást. A biztos világosan fogalmazott, amikor kijelentette: 

Ukrajna egyelőre nem tud csatlakozni a NATO-hoz. Az Európai Unió teljes jogú tagsága pedig összetett folyamat, amely nem garantálja a védelmi képességek gyors integrációját.

Ezzel lényegében elismerte, hogy a két leggyakrabban emlegetett nyugati struktúra jelenleg nem képes azonnali biztonsági garanciát nyújtani Kijevnek.

Új védelmi konstrukciót sürgetnek Ukrajna számára

A felvázolt alternatíva egy úgynevezett európai védelmi unió, amely túlmutatna az Európai Unió jelenlegi keretein. A kezdeményezés lényege, hogy az uniós tagállamok mellett Ukrajna, valamint olyan kulcsszereplők, mint az Egyesült Királyság és Norvégia is bekapcsolódjanak egy közös védelmi rendszerbe. Kubilius ezt így fogalmazta meg: 

Szükségünk van egy európai védelmi unióra, amely lehetővé teszi Ukrajna, Nagy-Britannia és Norvégia védelmi képességeinek integrálását az EU-tagállamok védelmi képességeivel.

Az elképzelés célja tehát nem pusztán együttműködés, hanem egy mélyebb, strukturált katonai integráció. A biztos szerint ez az új formáció az orosz–ukrán háború lezárását követően kulcsszerepet játszhatna Ukrajna biztonságának garantálásában. Mint mondta: 

Egy ilyen szövetség segíthetne Ukrajnának megbízható biztonsági garanciákat szerezni az Oroszországgal vívott háború befejezése után.

Emellett a gazdasági és infrastrukturális újjáépítésben is alapvető szerepet tölthetne be.

Brüsszel hosszabb távú tervei

A bizottsági biztos nemcsak rövid távú megoldásként tekint erre az új szövetségre, hanem az európai stratégiai gondolkodás egyik alappilléreként is. Úgy véli, hogy Ukrajna párhuzamosan közeledhetne az uniós közös piachoz és az új védelmi struktúrához, ami „az európai stratégiai politika egyértelmű eleme” lehetne Ukrajna irányába.

Mindeközben az uniós csatlakozás kérdése továbbra is a bizonytalan jövőbe tolódik. 

A Bloomberg korábbi beszámolója szerint ugyan az EU vezetői jelezték, hogy megvannak az első lépések feltételei a csatlakozási folyamat elindításához, konkrét időpontot továbbra sem határoztak meg. Ez nem meglepő annak fényében, hogy a legutóbbi bővítés során Horvátország esetében is mintegy tíz évbe telt a teljes jogú tagság elérése.

Nyitókép: MICHAEL BUHOLZER / POOL / AFP

 

Összesen 87 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zsolt75
2026. április 27. 18:56
Az ilyen ötletek tényleg arra ösztönzik az oroszokat, hogy ne maradjon ukrajna...
Bitrex®
2026. április 27. 18:51
Az jó lesz, mert ha a balti csivavák, polákok kiprovokálnak egy orosz maflást, akkor az USA legyint egyet, és a NATO 5-ös cikkelye hatástalan lesz. Oldják csak ott meg Európában... Nekünk meg semmi tennivalónk nem lesz, csak kávézni egyet. Toka tábornok meg mehet a tiszás haverjaival romokat takarítani.
Alo973
2026. április 27. 18:42
Ezt nem a bizottság dönti el. /Európai védelmi unió/ Mert ehhez is vagy teljes egyetértés vagy önkéntes csatlakozás kell. Ha önkéntes , akkor nem lehet kötelezni egy tagállamot a csatlakozásra . Külső szereplők részvétele az önkéntes csatlakozás indokolná. De tudjuk , hogy nem így lesz. Es ebből is látszik , hogy az EU militarizálja magát.
nempolitizalok-0
2026. április 27. 18:42
Amiben remélem, mi NEM leszünk benne!!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!