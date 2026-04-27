Az Unian ukrán hírügynökség beszámolója szerint Brüsszel részéről egyre hangsúlyosabban jelenik meg az a megközelítés, amely szerint Ukrajna rövid távú biztonsági és védelmi érdekei nem feltétlenül esnek egybe a hagyományos integrációs folyamatokkal. Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi és űrügyi biztosa egy lengyelországi konferencián beszélt arról, hogy a jelenlegi körülmények között sem a NATO-, sem az uniós tagság nem kínál gyors megoldást. A biztos világosan fogalmazott, amikor kijelentette:

Ukrajna egyelőre nem tud csatlakozni a NATO-hoz. Az Európai Unió teljes jogú tagsága pedig összetett folyamat, amely nem garantálja a védelmi képességek gyors integrációját.

Ezzel lényegében elismerte, hogy a két leggyakrabban emlegetett nyugati struktúra jelenleg nem képes azonnali biztonsági garanciát nyújtani Kijevnek.