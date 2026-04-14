Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Brüsszel Magyar Péter Várhelyi Olivér

Euractiv: Várhelyi Olivér lehet Magyar Péter következő célpontja

2026. április 14. 14:50

Brüsszelben már a személyi kérdések is napirendre kerültek a politikai fordulat után. Magyar Péter győzelme nyomán Várhelyi Olivér jövője is kérdésessé válhat, az Euractiv szerint már a lecserélésének lehetősége is felmerült.

A Magyar Péter körüli politikai mozgások immár nemcsak Budapesten, hanem Brüsszelben is érezhetőek. Az Euractiv beszámolója szerint a Tisza Párt győzelme után már a választási éjszakán felmerült, hogy az új magyar miniszterelnök 

megpróbálhatja lecserélni Várhelyi Olivér európai biztost egy hozzá lojális szereplőre.

A helyzet azonban korántsem ilyen egyszerű. Szakértők szerint ugyanis jogilag kizárólag Ursula von der Leyen kérheti egy biztos lemondását, így Magyar mozgástere ezen a téren erősen korlátozott – bár az nem lenne meglepő, ha Von der Leyen segítené Magyart. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter és Várhelyi Olivér

Az Euractiv szerint ugyanakkor a politikai szándék ettől még fennállhat. A lap arról ír, hogy Magyar Péter hivatalba lépése után megkísérelheti Várhelyi Olivér lecserélését egy hozzá lojális szereplőre Brüsszelben, még akkor is, ha ennek komoly jogi akadályai vannak.

Várhelyi Olivér az elmúlt években stabil szereplője volt az uniós politikának. Előbb a bővítési portfóliót vitte – amely Orbán Viktor regionális ambíciói szempontjából kulcsfontosságú –, majd az egészségügy és az állatjólét területére került. Diplomataként és uniós jogászként építette fel karrierjét.

A kép azonban nem fekete-fehér. Az Euractiv kiemeli, hogy Várhelyi nem kizárólag a magyar kormány érdekeit képviselte: több, otthon kevésbé népszerű ügyet is felkarolt, és az egészségügyi területen még liberális és szociáldemokrata képviselők támogatását is megszerezte.

Ha kitölti mandátumát 2029-ig, a lap szerint Várhelyit egyre inkább elszigetelhetik politikailag Brüsszelben, ahol a mainstream erők még mindig Orbán Viktor vereségét ünneplik.

A kérdés így már nem az, hogy felmerült-e a neve egy politikai játszmában, hanem az, hogy Magyar Péter meddig hajlandó elmenni – és hogy Brüsszel mennyire engedi ezt.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
akosb
2026. április 14. 15:44
rejszmano 2026. április 14. 15:02 Várhelyit személyesen ismerem. Sötét, buta ember. Nem sok vizet zavar. Nem vele kell kezdeni." Azta kurva :D mégis ő az uniós biztos te megy egy nyomorult bérkommentelő :D
nagy eszter
2026. április 14. 15:24
szegény bütyök nem boldog ő, kicsit sem, retteg attól, hogy Orbán Viktor nem tűnik el a közéletből, de megerősödve fog visszatérni és nemcsak mint az ország első embere. Úgyhogy ne irígyeljük bütyökkét, had izzadjon nap mint n ap, mint rosszlány a templomban.
Dixtroy
2026. április 14. 15:17
Mert mi annyira irritáló az egészségügy és az állatjólét terén, amitől annyira kell ez a pozíció?
lemez
2026. április 14. 15:09
Javaslom noárt.A cirkuszban ó lehetne a fóbohóc.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!