Euractiv: Várhelyi Olivér lehet Magyar Péter következő célpontja

A Magyar Péter körüli politikai mozgások immár nemcsak Budapesten, hanem Brüsszelben is érezhetőek. Az Euractiv beszámolója szerint a Tisza Párt győzelme után már a választási éjszakán felmerült, hogy az új magyar miniszterelnök

megpróbálhatja lecserélni Várhelyi Olivér európai biztost egy hozzá lojális szereplőre.

A helyzet azonban korántsem ilyen egyszerű. Szakértők szerint ugyanis jogilag kizárólag Ursula von der Leyen kérheti egy biztos lemondását, így Magyar mozgástere ezen a téren erősen korlátozott – bár az nem lenne meglepő, ha Von der Leyen segítené Magyart.