Euractiv: Várhelyi Olivér lehet Magyar Péter következő célpontja

Brüsszelben már a személyi kérdések is napirendre kerültek a politikai fordulat után. Magyar Péter győzelme nyomán Várhelyi Olivér jövője is kérdésessé válhat, az Euractiv szerint már a lecserélésének lehetősége is felmerült.
A Magyar Péter körüli politikai mozgások immár nemcsak Budapesten, hanem Brüsszelben is érezhetőek. Az Euractiv beszámolója szerint a Tisza Párt győzelme után már a választási éjszakán felmerült, hogy az új magyar miniszterelnök
megpróbálhatja lecserélni Várhelyi Olivér európai biztost egy hozzá lojális szereplőre.
A helyzet azonban korántsem ilyen egyszerű. Szakértők szerint ugyanis jogilag kizárólag Ursula von der Leyen kérheti egy biztos lemondását, így Magyar mozgástere ezen a téren erősen korlátozott – bár az nem lenne meglepő, ha Von der Leyen segítené Magyart.
Az Euractiv szerint ugyanakkor a politikai szándék ettől még fennállhat. A lap arról ír, hogy Magyar Péter hivatalba lépése után megkísérelheti Várhelyi Olivér lecserélését egy hozzá lojális szereplőre Brüsszelben, még akkor is, ha ennek komoly jogi akadályai vannak.
Várhelyi Olivér az elmúlt években stabil szereplője volt az uniós politikának. Előbb a bővítési portfóliót vitte – amely Orbán Viktor regionális ambíciói szempontjából kulcsfontosságú –, majd az egészségügy és az állatjólét területére került. Diplomataként és uniós jogászként építette fel karrierjét.
A kép azonban nem fekete-fehér. Az Euractiv kiemeli, hogy Várhelyi nem kizárólag a magyar kormány érdekeit képviselte: több, otthon kevésbé népszerű ügyet is felkarolt, és az egészségügyi területen még liberális és szociáldemokrata képviselők támogatását is megszerezte.
Ha kitölti mandátumát 2029-ig, a lap szerint Várhelyit egyre inkább elszigetelhetik politikailag Brüsszelben, ahol a mainstream erők még mindig Orbán Viktor vereségét ünneplik.
A kérdés így már nem az, hogy felmerült-e a neve egy politikai játszmában, hanem az, hogy Magyar Péter meddig hajlandó elmenni – és hogy Brüsszel mennyire engedi ezt.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP