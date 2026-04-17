Magyar Péter távozik az Európai Parlamentből – így teheti meg

Ha egy európai parlamenti képviselő a mandátuma alatt távozik a parlamentből, az utódlására az adott ország szabályai vonatkoznak.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az 1976. évi választási okmány rendelkezései szerint az Európai Parlament képviselőit nem lehet elmozdítani tisztségükből, kivéve, ha az illetékes nemzeti hatóságok külön határozattal értesítik az Európai Parlamentet mandátumuk megszűnéséről.

Minden tagállam feladata, hogy megállapítsa a megüresedett helyek betöltésére vonatkozó szabályokat a mandátum fennmaradó részére. Amikor a parlament megállapítja a megüresedett helyet, az érintett tagállam adott új képviselőjének a lehető leghamarabb, de hivatalos határidő nélkül be kell töltenie a megüresedett helyet. A tagállam tájékoztatja a parlamentet a pótlásról, amelyet ezután a plenáris ülésen bejelentenek. Az új európai parlamenti képviselő csak az összeférhetetlenségi nyilatkozat aláírása után léphet hivatalba.