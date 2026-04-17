Magyar Péter távozik az Európai Parlamentből – így teheti meg

2026. április 17. 13:17

Megvannak a szabályok az európai parlamenti képviselői helyről való lemondás esetére.

2026. április 17. 13:17


Egy európai parlamenti képviselő mandátuma a következő okokból szűnhet meg:

- lemondás (a képviselő önkéntes döntése);
- mandátum visszavonása (nemzeti okokból);
- halál;
- a képviselői mandátum összeférhetetlensége, a választási okmány 7. cikkében meghatározottak szerint.

Ha egy európai parlamenti képviselő a mandátuma alatt távozik a parlamentből, az utódlására az adott ország szabályai vonatkoznak.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az 1976. évi választási okmány rendelkezései szerint az Európai Parlament képviselőit nem lehet elmozdítani tisztségükből, kivéve, ha az illetékes nemzeti hatóságok külön határozattal értesítik az Európai Parlamentet mandátumuk megszűnéséről.

Minden tagállam feladata, hogy megállapítsa a megüresedett helyek betöltésére vonatkozó szabályokat a mandátum fennmaradó részére. Amikor a parlament megállapítja a megüresedett helyet, az érintett tagállam adott új képviselőjének a lehető leghamarabb, de hivatalos határidő nélkül be kell töltenie a megüresedett helyet. A tagállam tájékoztatja a parlamentet a pótlásról, amelyet ezután a plenáris ülésen bejelentenek. Az új európai parlamenti képviselő csak az összeférhetetlenségi nyilatkozat aláírása után léphet hivatalba.

Mivel az uniós jog lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy saját szabályaikat alkalmazzák egy képviselő mandátumának megszüntetésekor, 

a nemzeti törvények érvényesülnek.

A legtöbb tagállam törvényi szinten szabályozza a képviselői mandátum kérdését, például Csehország, Észtország, Németország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország. Sok tagállam egyszerűen megismétli a választási törvény rendelkezéseit a nemzeti jogszabályaiban.

A lemondás folyamata és szabályai:

- Önkéntes döntés: A képviselő szabadon dönt a távozásról.

- Bejelentés: A lemondási szándékot írásban kell eljuttatni az Európai Parlament elnökéhez.

- Hatálybalépés: A mandátum a lemondó nyilatkozatban megjelölt időpontban szűnik meg.

- Helyettesítés: A megüresedett helyet a nemzeti választási jogszabályoknak megfelelően a lista 
következő jelöltje foglalhatja el.

Magyar Péter pénteken bejelentette: lemond európai parlamenti képviselői tisztségéből, és a vasárnapi országgyűlési választáson elnyert magyar képviselői helyét foglalja el. Helyére a Tisza listájáról fog egy újabb politikus bekerülni.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sanya55-2
2026. április 17. 14:02
Leköpi Veréb nagyurat, másnap úgy rúgják ki, hogy ukrilandba ér földet, elégedettségünkre
Válasz erre
0
0
KILÓ
2026. április 17. 13:57
És elmegy havi kétmilláért (negyed annyiért) minelnöknek? :P
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. április 17. 13:55
Európai kan dátum.
Válasz erre
2
0
Dixtroy
2026. április 17. 13:33
"Egy európai parlamenti képviselő mandátuma a következő okokból szűnhet meg: - lemondás (a képviselő önkéntes döntése); - mandátum visszavonása (nemzeti okokból); - halál; - a képviselői mandátum összeférhetetlensége, a választási okmány 7. cikkében meghatározottak szerint." Választhatja a halált is?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!