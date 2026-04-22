Magyar Péter győzelme után hirtelen sürgős elvárása lett az Európai Tanács elnökének – sajtóhír

António Costa, az Európai Tanács elnöke sürgeti az uniós vezetőket, hogy még 2026 vége előtt egyezzenek meg a következő, 1,8 billió eurós EU-költségvetésről – írja a Politico.

A tárgyalásokat technikai viták és nemzeti vétók lassítják, a fő konfliktus a közös uniós adók bevezetése körül zajlik.

Magyarország kapcsán kiemelik, hogy Magyar Péter győzelme Orbán Viktor felett új lehetőséget teremtett a megegyezésre.