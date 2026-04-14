Előre szólt Orbán: hirtelen meg tudta mondani Zelenszkij, mikor indul újra Magyarországra a kőolajszállítás

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és delegációja európai diplomáciai turnét tart a héten, melynek első helyszíne Berlin lett – írja az ukrán TCH hírportál.

Zelenszkij a német kancellárral tartott sajtótájékoztatón bejelentette, hogy április végén újraindul a kőolajszállítás Magyarországra és Szlovákiára a Barátság kőolajvezetéken.

Orbán Viktor folyamatosan hangsúlyozta a kampány során, hogy az ukrán elnök olajblokádja zsarolás, célja a magyar kormány leváltása.