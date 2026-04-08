Brüsszel és Berlin tűkön ül: szinte érezni lehet az undort, amellyel Friedrich Merz Orbán Viktorról beszél

és ezzel elhárul az akadály az EU-bővítés útjából. Merz Európáról és az új világrendről alkotott képében a tavaszi magyar választás fordulópontot jelent. Az általa vizionált erős Európai Uniónak szerinte olyan zavaró, blokkoló, hátráltató politikusok fekszenek keresztbe, mint Orbán Viktor.

Legyen szó az Oroszországgal szembeni szankciós politikáról, az amerikai elnökhöz fűződő viszonyról vagy az Európai Tanácsban és az Európai Parlamentben fennálló erőviszonyokról, Berlin ambiciózus kül- és Európa-politikája világosan és keményen elhatárolódik Budapesttől, a Fidesztől és Orbántól, aki vétójával újra és újra megzavarja Németország és Franciaország megállapodásait. Egy Magyar Péter nevű kormányfő, akit Merz és sokan mások Berlinben kifejezetten kívánatosnak tartanak, egy ideig mindenesetre alakítható lenne, és a betanulási időszakában nem volna nagy súlya a brüsszeli mérlegen. És érdemes megemlíteni Magyar Péter és gazdasági szakértője, Kapitány István bejelentéseit a befagyasztott uniós források felszabadításáról és hazahozataláról. Ebbéli igényük nemigen engedi meg nekik, hogy Brüsszelben keményen fellépjenek, inkább engedékennyé tenné őket.

Mindezt a német kancellár is tudja, aki ellenzéki vezetőként és a választási kampányban is kínosan ügyelt arra, hogy ne lássák együtt a berlini magyar nagykövettel, Györkös Péterrel. Még a négyszemközti megbeszéléstől is elzárkózott, attól tartva, hogy a „jobboldali populistákhoz” való közelséget vetnék a szemére. Friedrich Merz hasonló magatartást tanúsított az amerikai republikánus Lindsey Grahammel szemben is, mikor lemondott egy közös fellépést a szenátor bizonyos megjegyzéseire hivatkozva.

A kancellár és a szankciók

Az április 12-ei magyar választás tehát a német kormány vezetője számára külpolitikai szempontból mérföldkő. Ha Orbán győz, Merz szemszögéből egy „akadékoskodó” marad hivatalban, akivel kénytelen-kelletlen együtt kell működnie, ha 2029-ig, ciklusa végéig reformokat és mindenekelőtt közös álláspontot akar keresztülvinni az EU-ban az ukrajnai háború ügyében. Sokan nem veszik figyelembe, hogy Merz a ciklus végén hetvennégy éves lesz, és a felmérések nem épp kedvező adatokat mutatnak a Kereszténydemokrata Uniónak (CDU) és a Bajorországi Keresztényszociális Uniónak (CSU). Egyáltalán nem biztos tehát, hogy Merz ismét indul a kancellárságért.