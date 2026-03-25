03. 25.
szerda
03. 25.
szerda
JD Vance közel-keleti válság béketárgyalás Irán Trump

Trumpéknál a labda: Irán hajlandó tárgyalni az Egyesült Államokkal, de szabott egy kőkemény feltételt

2026. március 25. 18:34

A közel-keleti konfliktus lezárásáról szóló egyeztetések új fordulóhoz érkezhetnek, miközben a harcok továbbra sem csillapodnak. Irán egyértelművé tette, hogy inkább J. D. Vance amerikai alelnökkel tárgyalna, mert más amerikai közvetítőkben már nem bízik.

2026. március 25. 18:34
Irán J. D. Vance amerikai alelnök részvételét szeretné a közel-keleti konfliktus lezárását célzó béketárgyalásokon, amelyek akár már a közeljövőben, Pakisztánban is megkezdődhetnek. A The Daily Mail beszámolója szerint Teherán határozott preferenciát fogalmazott meg az amerikai tárgyalódelegáció összetételét illetően.

Az iráni vezetés elsősorban azért ragaszkodik az amerikai alelnök jelenlétéhez, mert úgy érzi, a korábbi amerikai közvetítők cserbenhagyták őket. Több forrás szerint Steve Witkoff és Jared Kushner „hátba szúrták” az iráni felet, ezért Teherán nem hajlandó újrakezdeni velük az egyeztetéseket. Egy közel-keleti forrás a The Telegraphnak úgy fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

 Vance az előnyben részesített. Nem akarnak Jared-del és Witkoff-fal dolgozni, mert hátba szúrták őket.

Irán tárgyalna, de csak saját feltételei szerint

Az iráni álláspont szerint a korábbi tárgyalások kudarcát részben ezek a szereplők okozták, ezért nem tekintik őket hiteles partnernek a jelenlegi helyzetben. A CNN értesülései szerint az iráni küldöttek egyenesen megtagadják a tárgyalások újraindítását Kushnerrel és Witkoff-fal. Ezzel szemben Vance-et olyan politikusnak tartják, aki nagyobb hajlandóságot mutathat a konfliktus lezárására. Egy forrás szerint az a benyomás alakult ki, hogy Vance a konfliktus lezárására törekedne, szemben más amerikai tisztviselőkkel, például Marco Rubio külügyminiszterrel.

Vance politikai pályafutását részben azzal alapozta meg, hogy ellenezte az Egyesült Államok közel-keleti katonai szerepvállalását, és a Trump-körön belül is inkább a nem beavatkozó álláspont képviselőjeként tartják számon. Az iráni fél ezért benne lát esélyt arra, hogy valódi előrelépés történjen a tárgyalásokon.

Ugyanakkor amerikai források szerint Irán mozgástere korlátozott. Bár kifejezhet preferenciát, végső soron az Egyesült Államok dönti el, kit delegál. A Fehér Ház egyértelművé tette:

 Trump elnök és csakis Trump elnök dönti el, ki tárgyal az Egyesült Államok nevében.

Ennek ellenére maga Donald Trump is utalt arra, hogy Vance fontos szerepet kaphat a folyamatban. A háttérben egy átfogó, 15 pontos amerikai tűzszüneti terv körvonalazódik, amelyet Pakisztán közvetítésével juttattak el Teheránhoz. A javaslat többek között előírná:

  • Irán nukleáris programjának és nagy hatótávolságú rakétáinak felszámolását, 
  • a Hormuzi-szoros megnyitását a nemzetközi hajóforgalom előtt,
  • emellett az ország feladná kapcsolatait a térségben működő proxy szervezetekkel.

Cserébe Irán gazdasági és technológiai előnyökre számíthatna, beleértve a szankciók feloldását és a polgári nukleáris program fejlesztésének támogatását.

Irán bizonytalan a tárgyalások megkezdésében

A tárgyalások helyszíneként Iszlámábád is szóba került, ahol akár már a héten sor kerülhetne egyeztetésekre. Ugyanakkor több forrás is szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a felek valóban asztalhoz ülnek. Irán részéről Abbasz Aragcsi külügyminiszter képviselheti az országot, de az iráni vezetés egyelőre vonakodást mutat.

Az is jelzésértékű, hogy az iráni parlament elnöke, Mohammad-Bagher Ghalibaf valószínűleg nem venne részt a tárgyalásokon, ha Vance nem lenne jelen, ami tovább erősíti az amerikai alelnök kulcsszerepét.

Mindeközben a harcok tovább folytatódtak a térségben. Bár Donald Trump tűzszünetről beszélt, az iráni vezetés ezt határozottan cáfolta. A fegyvernyugvás nem bizonyult tartósnak: iráni jelentések szerint amerikai–izraeli csapások értek energetikai létesítményeket, amire Teherán ballisztikus rakétákkal válaszolt.

A konfliktus komoly hatással van a globális gazdaságra is. A Hormuzi-szoros lezárása – amelyen a világ olajszállításának jelentős része halad át – energiaválságot idézett elő, és jelentős ármozgásokat okozott az olaj- és gázpiacon. Bár a tűzszüneti hírek ideiglenesen megnyugtatták a piacokat, a bizonytalanság továbbra is fennáll.

Ezt is ajánljuk a témában

A térségben közben újabb amerikai csapatok telepítéséről is érkeztek hírek, ami arra utal, hogy a diplomáciai erőfeszítések mellett a katonai feszültség sem enyhül.

A jelenlegi helyzetben így egyre inkább az a kérdés, hogy létrejönnek-e egyáltalán a tárgyalások, és ha igen, valóban J. D. Vance lesz-e az a szereplő, akivel Irán hajlandó lesz érdemi egyeztetéseket folytatni.

Nyitókép: Kent Nishimura / POOL / AFP

polárüveg
2026. március 25. 20:26
Ez a konfliktus érthető, határozott cél miatt tört ki. Ám mégis ez a konfliktus kétélű. Amikor Izrael és az USA nem találja meg az optimális lezárást, - és ez egyáltalán nem biztos, hogy azonos az izraeli célokkal, - akkor a konfliktus olyan hatást, visszahatást is kelthet, amellyel nem számoltak. És legrosszabb esetben beteljesedhet az a jóslat, amelyet se az USA, se Izrael nem akarhat. Magának. Isten óvja a népeket, és mutasson utat a békéhez!
Nasi12
2026. március 25. 19:58
Az oroszoknak ugyanezt a feltételt kellene szabniuk. :)
nemmondom-3
2026. március 25. 18:52
Trump bele fog egyezni a feltételbe, már azt is megbánta amit elindított.
