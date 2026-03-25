Trumpéknál a labda: Irán hajlandó tárgyalni az Egyesült Államokkal, de szabott egy kőkemény feltételt

Az iráni álláspont szerint a korábbi tárgyalások kudarcát részben ezek a szereplők okozták, ezért nem tekintik őket hiteles partnernek a jelenlegi helyzetben. A CNN értesülései szerint az iráni küldöttek egyenesen megtagadják a tárgyalások újraindítását Kushnerrel és Witkoff-fal. Ezzel szemben Vance-et olyan politikusnak tartják, aki nagyobb hajlandóságot mutathat a konfliktus lezárására. Egy forrás szerint az a benyomás alakult ki, hogy Vance a konfliktus lezárására törekedne, szemben más amerikai tisztviselőkkel, például Marco Rubio külügyminiszterrel.

Vance politikai pályafutását részben azzal alapozta meg, hogy ellenezte az Egyesült Államok közel-keleti katonai szerepvállalását, és a Trump-körön belül is inkább a nem beavatkozó álláspont képviselőjeként tartják számon. Az iráni fél ezért benne lát esélyt arra, hogy valódi előrelépés történjen a tárgyalásokon.

Ugyanakkor amerikai források szerint Irán mozgástere korlátozott. Bár kifejezhet preferenciát, végső soron az Egyesült Államok dönti el, kit delegál. A Fehér Ház egyértelművé tette:

Trump elnök és csakis Trump elnök dönti el, ki tárgyal az Egyesült Államok nevében.

Ennek ellenére maga Donald Trump is utalt arra, hogy Vance fontos szerepet kaphat a folyamatban. A háttérben egy átfogó, 15 pontos amerikai tűzszüneti terv körvonalazódik, amelyet Pakisztán közvetítésével juttattak el Teheránhoz. A javaslat többek között előírná: